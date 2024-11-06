А вы знали, что при помощи ботокса можно лечить хроническую мигрень? Невролог рассказала, как работает ботулинотерапия

Ботулинотерапия – это инновационный метод лечения. Направлен он на блокирование нервных импульсов к мышцам, что приводит к их расслаблению. В неврологии ботулинотерапия широко используется для лечения различных состояний.

Ирина Минзар, врач-невролог клиники «Мерси»:

Ботулинотерапия – это введение ботулинического протеина, или ботулотоксина типа А, в определенные группы мышц. Чаще всего ботулинотерапия используется при хронической мигрени, а также при бруксизме и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Благодаря своей способности расслаблять мышцы ботулинический токсин стал прекрасным инструментом для лечения различных неврологических заболеваний. Он помогает снизить болевые симптомы, уменьшить спазмы и улучшить контроль над мышцами. Кроме того, у такой процедуры есть приятный бонус – косметический эффект, такой как устранение морщин. Ирина Минзар:

Наиболее часто ботулинотерапия используется для профилактики хронической мигрени. Хроническая мигрень – это приступы мигрени от 15 и более дней в месяц в течение трех месяцев, из которых восемь и более дней – это приступы мигрени. Во-первых, приступы становятся менее интенсивными, во-вторых, их количество уменьшается. В-третьих, мы начинаем меньше использовать обезболивающих препаратов. По методике ботулинотерапия при хронической мигрени – это микроинъекции ботулотоксина типа А инсулиновым шприцом в определенную группу мышц лица, шеи и головы.

Во время процедуры токсин вводится в мышцы при помощи тонкой иглы. Пациенты обычно не чувствуют сильного дискомфорта во время инъекции. Длительность эффекта от такой процедуры может варьироваться, но обычно составляет от нескольких месяцев до полугода. Несмотря на свою эффективность, ботулинотерапия имеет некоторые противопоказания. Например, не рекомендуется проводить процедуру у беременных и кормящих женщин, у пациентов с аллергической реакцией на компоненты препарата, а также у людей с определенными неврологическими заболеваниями. Ирина Минзар:

Ботулинотерапия также активно используется для лечения бруксизма и дисфункции височно-нижнечелюстных суставов. Бруксизм – это двигательная активность жевательных мышц. Чтобы бороться с хронической лицевой болью, сохранить наши зубы, рекомендуется проводить ботулинотерапию, то есть введение микроинъекций ботулинотоксина А в жевательные, а, возможно, и в височные мышцы. Эффект от ботулинотерапии при бруксизме или дисфункции височно-нижнечелюстного сустава наступает через 2-3 недели, длится от трех до шести месяцев. Каждая последующая инъекция усиливает действие предыдущей.