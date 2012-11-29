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В Москве снегопады парализовали дороги и воздушное сообщение. Синоптики обещают сильнейшие осадки за 50 лет

29 ноября 2012 08:01
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Новости России. Авиарейсы из Москвы в Минск отложили. Снегопад накануне парализовал работу аэропортов российской столицы. В «Домодедово» было задержано свыше 70 рейсов, в том числе в Минск. В настоящее время авиасообщение восстановлено, от расписания отстают только шесть самолётов.

Подобная ситуация и во «Внуково». Гораздо хуже обстановка на московских дорогах. Снег не прекращался всю ночь. Движение  практически остановилось.

Этим утром город напоминал огромную пробку. Загруженность трасс оценивается в 9 баллов из 10 возможных. При этом, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до выходных и станет сильнейшим за последние полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Снегопады # Фотофакт

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