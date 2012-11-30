Польское генконсульство призывает белорусов быть бдительными

Новости Беларуси. В погоне за выгодой. Генконсульство в Белостоке призывает белорусов быть бдительными при покупке товаров в Польше. Ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников поток людей, выезжающих за границу значительно увеличивается.

Растет и количество обращений в диппредставительства Беларуси за рубежом. В основном - с просьбой помочь вернуться домой.

Совершая в спешке покупки, они, зачастую, становятся жертвами карманных воров и даже разбойных нападений. При этом теряют не только кошельки, но и документы, без которых невозможно вернуться на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.