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Польское генконсульство призывает белорусов быть бдительными

30 ноября 2012 07:22
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Новости Беларуси. В погоне за выгодой. Генконсульство в Белостоке призывает белорусов быть бдительными при покупке товаров в Польше. Ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников поток людей, выезжающих за границу значительно увеличивается.

Растет и количество обращений в диппредставительства Беларуси за рубежом. В основном - с просьбой помочь вернуться домой.

Совершая в спешке покупки, они, зачастую, становятся жертвами карманных воров и даже разбойных нападений. При этом теряют не только кошельки, но и документы, без которых невозможно вернуться на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Нападение

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