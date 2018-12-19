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Марафон добра. Курсанты Военной академии поздравили ребят из Узденской школы-интерната в рамках новогодней акции «Наши дети»

19 декабря 2018 06:41
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Новости Беларуси. Ни один ребенок не останется без внимания. Благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни представители госорганов, предприятий и общественных объединений дарят свое тепло и внимание воспитанникам детских домов, интернатов и медицинских учреждений.

Не остаются в стороне и военные. К марафону добра присоединились курсанты Военной академии. Они посетили Узденскую школу-интернат.

Марафон добра. Курсанты Военной академии поздравили ребят из Узденской школы-интерната в рамках новогодней акции «Наши дети»-1

Марафон добра. Курсанты Военной академии поздравили ребят из Узденской школы-интерната в рамках новогодней акции «Наши дети»-3

Марафон добра. Курсанты Военной академии поздравили ребят из Узденской школы-интерната в рамках новогодней акции «Наши дети»-5

Такие визиты стали традиционными: академия шефствует над интернатом уже более десяти лет.

Марафон добра. Курсанты Военной академии поздравили ребят из Узденской школы-интерната в рамках новогодней акции «Наши дети»-8

Станислав Валяев, заместитель начальника клуба Военной академии:
Традиционно Военная академия начинает акцию «Наши дети» с марафона добра в Узденскую школу-интернат. Также на нашем пути есть еще целых восемь остановок в различные дошкольные образовательные учреждения и дома-интернаты. И не обойдутся без подарков от Деда Мороза и Снегурочки.

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»

# Новый год # общество # Станислав Валяев # Фотофакт

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