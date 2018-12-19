Марафон добра. Курсанты Военной академии поздравили ребят из Узденской школы-интерната в рамках новогодней акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Ни один ребенок не останется без внимания. Благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни представители госорганов, предприятий и общественных объединений дарят свое тепло и внимание воспитанникам детских домов, интернатов и медицинских учреждений.

Не остаются в стороне и военные. К марафону добра присоединились курсанты Военной академии. Они посетили Узденскую школу-интернат.