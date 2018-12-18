Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей

Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время творческое объединение стало не только одним из самых авторитетных в стране, но и заслужило признание медиасообщества за рубежом.

С юбилеем союз поздравил Президент.