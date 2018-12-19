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19 декабря билеты на II Европейские игры поступают в открытую продажу

19 декабря 2018 06:12
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Новости Беларуси. 19 декабря стартует офлайн-продажа билетов на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым покупателем станет спортивный талисман Лисенок Лесик.

19 декабря билеты на II Европейские игры поступают в открытую продажу-1

19 декабря билеты на II Европейские игры поступают в открытую продажу-3

Яркого персонажа ждут в одной из центральных касс Минска. Вслед за интернетом, билеты поступят в открытую продажу, и все желающие смогут их приобрести.

Отметим, каждый квиток защищен уникальным штрих-кодом, а бумажные версии имеют дополнительно 3D-голограмму и иные специальные элементы защиты.

По традиции, самые популярные среди болельщиков билеты – на церемонии открытия и закрытия.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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