19 декабря билеты на II Европейские игры поступают в открытую продажу

Новости Беларуси. 19 декабря стартует офлайн-продажа билетов на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым покупателем станет спортивный талисман Лисенок Лесик.

Яркого персонажа ждут в одной из центральных касс Минска. Вслед за интернетом, билеты поступят в открытую продажу, и все желающие смогут их приобрести.

Отметим, каждый квиток защищен уникальным штрих-кодом, а бумажные версии имеют дополнительно 3D-голограмму и иные специальные элементы защиты.

По традиции, самые популярные среди болельщиков билеты – на церемонии открытия и закрытия.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков