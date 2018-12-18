«Это труд большого коллектива». Награды вручили сотрудникам телеканала СТВ и «РТР-Беларусь»

Новости Беларуси. Признание за труд. Заслуженные награды 18 декабря вручили работникам телеканала СТВ. Именно благодаря им вы каждый день узнаете о самых главных событиях в стране и мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О лучших в своей профессии – материал корреспондента Виктории Ходосок. Утонченная блондинка с огромным репортерским стажем. По ней даже и не скажешь, что журналистика – это стресс. У политобозревателя Анастасии Иванниковой золотое и неизменное правило – в кадре идеальным должно быть всё. Такая уж работа. Картинка без микропланов, грамотный текст и неформальные синхроны.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель СТВ:

Журналистика – это очень интересная, но в то же время сложная профессия. Я работаю на очень разных темах: политика, экономика и «социалка». Много информации мы изучаем изо дня в день, и очень важно интересно рассказать ее зрителю, заинтересовать его, чтобы он не переключил канал.

В полях, на подиуме конкурса красоты и среди перипетий избирательной компании. О чем только не приходилось рассказывать в эфирах программ политобозревателю Яне Шипко. Репортажи из страны свежих круассанов, столицы «Славянского базара» и десятки прямых эфиров – за 10 лет на СТВ.

Яна Шипко, политический обозреватель СТВ:

Прелесть журналистской работы в том, что ты можешь побывать там, где простой зритель не может оказаться: на различных предприятиях, походить по «звездному городку» вместе с космонавтом... Пообщаться с интересными людьми, часто даже помочь людям тем, что твой сюжет появляется в эфире, рассказывает о какой-то проблеме.

Для зрителей она всегда за кадром. Но именно благодаря этому человеку в эфире всё гладко. Вашему вниманию – выпускающий шеф-редактор программы «Новости 24 часа» – Валентина Новикова.

Начинала работу с репортерского микрофона. А сегодня под ее контролем – многие выпуски новостей – редактура, верстка программы и – за считанные секунды – оперативное принятие решений. Детали самых интересных событий и то, что происходит здесь и сейчас в нашей стране четвре раза в день от нее узнают зрители телеканала РТР-Беларусь. Елена Прокопович – ньюсмейкер белорусского в российском сегменте. Она никогда не боится опоздать с главным в эфир. Ведь это просто нереально.

Елена Прокопович, заведующий отделом вещания на телеканале «РТР-Беларусь»:

Этот знак, конечно, мой, но не только мой. Он всей нашей команды, всей нашей пятерки.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Очень приятно было сегодня вручать эти награды. И я хочу сказать, что, наверное, их заслужили не только четыре человека, их заслужило больше людей, безусловно. Мы всегда чисто символически стараемся выделить несколько лучших, отметить их труд. На самом деле, абсолютно верно, что это труд большого коллектива. И когда сегодня награжденные благодарили свой коллектив – это абсолютно искренне.