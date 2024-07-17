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Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости

17 июля 2024 18:11
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Путь развития и достижения страны, которыми по праву можно гордиться! В столице продолжается патриотический марафон «30 суверенных лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости-1

На протяжении месяца профсоюзные лидеры, руководители предприятий и представители общественного объединения «Белая Русь» встречаются с трудовыми коллективами в формате открытого диалога. В этот раз местом встречи выбрали республиканский центр безопасности МЧС. В зале собрались более 200 представителей трудовых коллективов Советского района. Во время живого диалога обсудили этапы развития и становления Независимой Беларуси. Вспомнили, с чего приходилось начинать 30 лет назад и каких успехов за это время добилась наша страна.

Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости-4

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Действительно, это судьбоносные годы для нашей страны. Это годы становления государственности, укрепление экономического потенциала. Мы живем в процветающей стране, мирной стране, стране, которая самодостаточна, в которой люди трудятся, учатся, радуются, растят детей семьи, и, конечно же, впереди у нас большое будущее.

Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости-7

В течение месяца такие встречи будут продолжены. К патриотическому марафону присоединяется все больше предприятий, учреждений здравоохранения и образования.

# Акции # общество # Сергей Хильман

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