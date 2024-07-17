Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости

Путь развития и достижения страны, которыми по праву можно гордиться! В столице продолжается патриотический марафон «30 суверенных лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На протяжении месяца профсоюзные лидеры, руководители предприятий и представители общественного объединения «Белая Русь» встречаются с трудовыми коллективами в формате открытого диалога. В этот раз местом встречи выбрали республиканский центр безопасности МЧС. В зале собрались более 200 представителей трудовых коллективов Советского района. Во время живого диалога обсудили этапы развития и становления Независимой Беларуси. Вспомнили, с чего приходилось начинать 30 лет назад и каких успехов за это время добилась наша страна.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Действительно, это судьбоносные годы для нашей страны. Это годы становления государственности, укрепление экономического потенциала. Мы живем в процветающей стране, мирной стране, стране, которая самодостаточна, в которой люди трудятся, учатся, радуются, растят детей семьи, и, конечно же, впереди у нас большое будущее.