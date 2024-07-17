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«На 1 выпускника 10 мест при распределении». Вот какие профессии востребованы в сфере моды

17 июля 2024 17:41
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«На 1 выпускника 10 мест при распределении». Вот какие профессии востребованы в сфере моды-1

Ирина Рогалевич, методист Минского государственного колледжа индустрии моды:
Где рождается мода? А мода рождается в Минском государственном колледже индустрии моды. Мы осуществляем подготовку учащихся по квалификациям закройщик, портной, швея. Это уровень профессионально-технического образования на базе 9 классов с возможностью дальнейшего обучения на модельера-конструктора в нашем колледже. Или же сразу 9-классники могут к нам прийти и поступить на модельера-конструктора. Наши выпускники очень востребованы. На одного выпускника 10 мест при распределении. Это как большие предприятия «Беллегпрома», так и большие частные предприятия.

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# Мода в Беларуси # Григорий Азарёнок

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