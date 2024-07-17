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Евгений Пунинский: белорусские дизайнеры бросают вызов мировым брендам!

17 июля 2024 17:47
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Евгений Пунинский: белорусские дизайнеры бросают вызов мировым брендам! -1

Евгений Пунинский, член Молодежного общественного объединения «Движение вперед»:
Передо мной сидят внутренние воины, наши современные партизаны – белорусские дизайнеры. Они бросают вызов мировым брендам. Спасибо вам за это большое, что вы не сдаетесь. Я никогда не пожалею денег на одежду, которая меня цепляет. Да, я сяду на воду с хлебом, я поголодаю, но поголодаю молодым и красивым. У нас индивидуальности! Каждый со своей изюминкой, в этом свой плюс.

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# Мода в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пунинский

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