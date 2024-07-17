Евгений Пунинский: белорусские дизайнеры бросают вызов мировым брендам!

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Евгений Пунинский, член Молодежного общественного объединения «Движение вперед»:

Передо мной сидят внутренние воины, наши современные партизаны – белорусские дизайнеры. Они бросают вызов мировым брендам. Спасибо вам за это большое, что вы не сдаетесь. Я никогда не пожалею денег на одежду, которая меня цепляет. Да, я сяду на воду с хлебом, я поголодаю, но поголодаю молодым и красивым. У нас индивидуальности! Каждый со своей изюминкой, в этом свой плюс.