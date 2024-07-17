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Стоимость равна качеству. Как формируется цена на белорусскую одежду?

17 июля 2024 17:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Стоимость равна качеству. Как формируется цена на белорусскую одежду?-1

Павел Ковалевский, дизайнер одежды:
У нас очень часто хотят качество, но понятное дело, что качество будет тогда, когда будет выше цена. То есть если говорить про те же коминтерновские костюмы, это вся проклейка, все уплотнения в лацкане, чтобы он у вас красиво стоял, чтобы ткань после химчистки не расползалась, подкладке там сильно уделили внимание. Хотите ниже цену – будет ниже качество.

Есть ли мода в Беларуси? Вот что об этом думают дизайнеры – подробности здесь.

# Мода в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Павел Ковалевский

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