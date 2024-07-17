Стоимость равна качеству. Как формируется цена на белорусскую одежду?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Павел Ковалевский, дизайнер одежды:

У нас очень часто хотят качество, но понятное дело, что качество будет тогда, когда будет выше цена. То есть если говорить про те же коминтерновские костюмы, это вся проклейка, все уплотнения в лацкане, чтобы он у вас красиво стоял, чтобы ткань после химчистки не расползалась, подкладке там сильно уделили внимание. Хотите ниже цену – будет ниже качество.