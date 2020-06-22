«Обучение и проживание оплачивается за счёт государства». Какие специальности могут освоить люди с инвалидностью в реабилитационном центре

Люди с инвалидностью могут пройти в столице бесплатное обучение по 29 профессиям и специальностям. Столичная служба занятости за пять месяцев этого года уже проконсультировала по вопросам получения новой профессии около 170 человек с ограниченными возможностями.

Наталья Ващило, начальник отдела обучения граждан управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Человек с любой группой инвалидности может обратиться, если это рабочая группа инвалидности. Если у него в индивидуальной программе реабилитации прописано, что он может освоить образовательную программу, в этом случае мы можем его направить на обучение.

Секретарь, повар, продавец, контролер-кассир, кондитер, водитель погрузчика, слесарь по ремонту автомобилей – все эти профессии под силу освоить людям с ограниченными возможностями, причем на время прохождения курса им предоставляется жилье.

Алла Литвинчик, заведующая унитарным предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»:

Основной целью нашей деятельности является профессиональная и социальная реабилитация лиц с инвалидностью. В центре осуществляется профессиональная подготовка по рабочим профессиям: оператор ПЭВМ со знанием компьютерной верстки, графики и дизайна, обувщик по ремонту обуви, столяр, кладовщик, мастер по маникюру, исполнитель художественно-оформительских работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. К нам приезжают на обучение инвалиды первой, второй и третьей группы со всей республики. Обучение и проживание оплачивается за счет государства.

В центре есть все то, что необходимо для комфортной жизни, и даже больше: помимо полностью оборудованной безбарьерной среды, здесь есть спортивный зал, интернет и телевизор в каждой комнате. Есть возможность и отдохнуть, и найти занятия по интересам.

Кирилл Акуленко:

Очень хорошо, что мы проживаем здесь, в центре, в этом же корпусе. Условия хорошие, все условия для того, чтобы здесь комфортно было проживать людям с инвалидностью. Здание новое, молодое, поэтому претензий и проблем никаких нет.

Одним из самых популярных направлений для учащихся стало обучение профессии оператора ПЭВМ со знанием компьютерной графики, верстки и дизайна. Анастасия Язикова:

Эта специальность довольно-таки серьезная, поэтому здесь нужно потрудиться и посидеть, но это того стоит.

Кирилл Акуленко:

Уже раньше был знаком с некоторыми программами, поэтому мне немного полегче. Я раньше работал слесарем на заводе и потом уволился. Очень хорошо, что нашел эти курсы, поэтому, не раздумывая, сразу пошел.

Елена – одна из тех, кто тоже выбрал нелегкое, но престижное направление. Для нее нет никаких преград, она успешно осваивает новое для себя направление и уже планирует открыть свое дело. Редактирование фото, презентации, верстка – ее новое хобби.

Елена Важник:

Пять лет я без работы, и когда я узнала, что здесь есть возможность, то я, естественно, пришла. Мне было страшно, потому что у меня возраст, скажем так, не совсем молодой, и в школе я компьютер вообще не изучала, поэтому практически все для меня новое, все интересное. Не все дается с первого раза, но дело в том, что преподаватели нам это объясняют так, что мне понятно может быть с первого раза.