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«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска

07 сентября 2020 14:51
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Минск за последние годы превратился в галерею под открытым небом. Яркие муралы сегодня украшают не только центр, но и «спальники», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А на улице Октябрьской туристов не меньше, чем на проспекте. Это понятно – бразильские художники зажгли там вечное солнце.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-1

А началось все в эпоху авангарда, когда в 20-е – 30-е годы прошлого века мексиканские художники Диего Ривера и Давид Сикейрос бросили вызов строгой серой архитектуре и «зажгли» стены. Писать холсты на высотках стали по всему миру.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-4

Эстафету переняли и студенты БНТУ. Будущие архитекторы взялись за родную альма-матер.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-7

Анна Зенько, студентка 6-го курса архитектурного факультета БНТУ:
В БНТУ учатся студенты со всей Беларуси. Своим творчеством мы хотели подчеркнуть то, что мы уважаем и любим каждый город. В каждом из них есть своя достопримечательность, которой можно гордиться.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-10

Так, студенты могут вспоминать о своей малой родине, приезжая в наш университет. Мы пытались все стилизовать, сделать в одной цветовой гамме. А зеленый – фирменный цвет БНТУ.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-13

Младшие курсы тянутся за старшими. Работают сплоченной командой и стараются сделать каждый объект неповторимым. Так, в политехническом колледже БНТУ изображение с герба «снизошло» в интерьер и преобразило все вокруг. К слову, все линии ребята вычерчивали вручную.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-16

В 15-м общежитии, где под одной крышей живут будущие строители, роспись была не менее кропотливой. Правда, воссоздать большую стройку помог уже проектор. За этим новым городом – вдохновение и стремление к передовым технологиям.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-19

Анна Зенько:
Сейчас началось благоустройство возле дорог, также благоустраивают МКАД. Хотелось бы разнообразия возле заказника Лебяжий и водохранилища Дрозды.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-22

Можно было бы нарисовать изображения на спортивную тематику. Мне кажется, что молодежь может предложить свои идеи по оформлению новых станций метро.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-25

Кстати, подземку в музей с удовольствием превращают студенты в Европе. Идея хороша. Колесит креативный бэнд и по городам Беларуси. Более того, уже начинают появляться заказы.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-28

Так, на фасаде 3-й школы в Осиповичах выросли горы.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-31

За ними – стремление к вершине и ставка на экологию. В каждую работу урбанисты вкладывают душу и особую философию.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-34

Мария Анкудович, студентка 4-го курса архитектурного факультета БНТУ:
Сперва проходит конкурс эскизов, которые мы выполняем в традиционной или цифровой графике. Администрация университета выбирает лучший рисунок. Затем этот эскиз переводится ночью при помощи проектора на стену.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-37

Мы расписывали несколько стен в Зубренке. Одна была посвящена символам Беларуси зубрам, другая с изображением девочки и набережной.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-40

Даже до того, как все было завершено, дети проходили мимо нас и кричали, что им очень нравится. Было приятно.

Нести добро и свет, что ни говори, – главное в искусстве. У стен медицинского центра реабилитации в Городище студенты выразили свою поддержку пациентам через образы славянских богов.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-43

Жива и Ярило олицетворяют силу, любовь и защиту. Автор замечательного эскиза – Надежда Боровская.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-46

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Это способ приобщиться к своему городу, своей стране. Ведь ключевая идея архитектуры – сделать жизнь лучше. И ребята откликнулись на эту идею. Когда они видят, что их работа долго будет служить людям, – один из ключевых моментов. Мы стараемся, чтобы это стало традиционным.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-49

Студотряд мечтает оживить советские панельки и придать динамики спальным районам, чтобы каждое утро у минчан начиналось с улыбки.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-52

Анна Зенько:
Мне не хватает в Минске питьевых фонтанчиков. Для этого можно оформить малые архитектурные формы.

«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска-55

Мария Анкудович:
Я думаю, в городе мало социальных центров для детей, инвалидов и пенсионеров. Этот слой населения тоже нуждается в особой архитектуре, где они могли бы получить помощь или развлечься.

Вместе с новым поколением архитекторов определенно вырастет и новый Минск. Яркий, прогрессивный, особенный.

# Архитектура # Культура # Анна Зенько # Мария Анкудович # Диего Ривера # Давид Сикейрос

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