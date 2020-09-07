«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска

Минск за последние годы превратился в галерею под открытым небом. Яркие муралы сегодня украшают не только центр, но и «спальники», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А на улице Октябрьской туристов не меньше, чем на проспекте. Это понятно – бразильские художники зажгли там вечное солнце.

А началось все в эпоху авангарда, когда в 20-е – 30-е годы прошлого века мексиканские художники Диего Ривера и Давид Сикейрос бросили вызов строгой серой архитектуре и «зажгли» стены. Писать холсты на высотках стали по всему миру.

Эстафету переняли и студенты БНТУ. Будущие архитекторы взялись за родную альма-матер.

Анна Зенько, студентка 6-го курса архитектурного факультета БНТУ:

В БНТУ учатся студенты со всей Беларуси. Своим творчеством мы хотели подчеркнуть то, что мы уважаем и любим каждый город. В каждом из них есть своя достопримечательность, которой можно гордиться.

Так, студенты могут вспоминать о своей малой родине, приезжая в наш университет. Мы пытались все стилизовать, сделать в одной цветовой гамме. А зеленый – фирменный цвет БНТУ.

Младшие курсы тянутся за старшими. Работают сплоченной командой и стараются сделать каждый объект неповторимым. Так, в политехническом колледже БНТУ изображение с герба «снизошло» в интерьер и преобразило все вокруг. К слову, все линии ребята вычерчивали вручную.

В 15-м общежитии, где под одной крышей живут будущие строители, роспись была не менее кропотливой. Правда, воссоздать большую стройку помог уже проектор. За этим новым городом – вдохновение и стремление к передовым технологиям.

Анна Зенько:

Сейчас началось благоустройство возле дорог, также благоустраивают МКАД. Хотелось бы разнообразия возле заказника Лебяжий и водохранилища Дрозды.

Можно было бы нарисовать изображения на спортивную тематику. Мне кажется, что молодежь может предложить свои идеи по оформлению новых станций метро.

Кстати, подземку в музей с удовольствием превращают студенты в Европе. Идея хороша. Колесит креативный бэнд и по городам Беларуси. Более того, уже начинают появляться заказы.

Так, на фасаде 3-й школы в Осиповичах выросли горы.

За ними – стремление к вершине и ставка на экологию. В каждую работу урбанисты вкладывают душу и особую философию.

Мария Анкудович, студентка 4-го курса архитектурного факультета БНТУ:

Сперва проходит конкурс эскизов, которые мы выполняем в традиционной или цифровой графике. Администрация университета выбирает лучший рисунок. Затем этот эскиз переводится ночью при помощи проектора на стену.

Мы расписывали несколько стен в Зубренке. Одна была посвящена символам Беларуси – зубрам, другая – с изображением девочки и набережной.

Даже до того, как все было завершено, дети проходили мимо нас и кричали, что им очень нравится. Было приятно. Нести добро и свет, что ни говори, – главное в искусстве. У стен медицинского центра реабилитации в Городище студенты выразили свою поддержку пациентам через образы славянских богов.

Жива и Ярило олицетворяют силу, любовь и защиту. Автор замечательного эскиза – Надежда Боровская.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:

Это способ приобщиться к своему городу, своей стране. Ведь ключевая идея архитектуры – сделать жизнь лучше. И ребята откликнулись на эту идею. Когда они видят, что их работа долго будет служить людям, – один из ключевых моментов. Мы стараемся, чтобы это стало традиционным.

Студотряд мечтает оживить советские панельки и придать динамики спальным районам, чтобы каждое утро у минчан начиналось с улыбки.

Анна Зенько:

Мне не хватает в Минске питьевых фонтанчиков. Для этого можно оформить малые архитектурные формы.