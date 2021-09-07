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Александр Лукашенко назначил несколько новых судей, в том числе Верховного Суда

07 сентября 2021 10:43
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Новости Беларуси. Кадровые изменения в судейском корпусе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября стало известно о решении главы государства.

Александр Лукашенко назначил несколько новых судей, в том числе Верховного Суда-1

Председателем Минского городского суда стала Татьяна Тупик, первым заместителем председателя Витебского областного суда назначен Игорь Стефановский. Судьей Верховного Суда – Павел Коршунович.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Тупик # Игорь Стефановский # Павел Коршунович # Фотофакт

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