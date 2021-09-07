Александр Лукашенко назначил несколько новых судей, в том числе Верховного Суда

Новости Беларуси. Кадровые изменения в судейском корпусе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября стало известно о решении главы государства.
Новости Беларуси. Кадровые изменения в судейском корпусе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября стало известно о решении главы государства.
Председателем Минского городского суда стала Татьяна Тупик, первым заместителем председателя Витебского областного суда назначен Игорь Стефановский. Судьей Верховного Суда – Павел Коршунович.