«Это хобби, это удовольствие». Важна ли удача на охоте?

Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Если раньше охотники ходили на зверя вот так на своих двоих, всего лишь с гладким ружьем, то сейчас в их арсенале и приборы ночного видения, и вездеходы, и ружья, которые стреляют на расстоянии до 600 метров. Однако у каждого уважающего себя охотника до сих пор существует негласный кодекс чести. Так, например, не принято стрелять в зайца на лежке, а в птицу не в полете. Виктор уже 25 лет живет охотой. В охотхозяйстве он частый гость. Но не только трофеев ради. Помогает охотиться на так называемые нежелательные виды. Волков и лис.

Виктор Чернавцев, охотник:

Это хобби, это удовольствие, это часть моей жизни. Я свою жизнь сегодня без охоты не представляю. Езжу с удовольствием в это хозяйство, дружу с Михаилом Ивановичем. Охота – это мое удовольствие. Все леса разные, зверя здесь действительно много, днем так его не увидишь, но я часто приезжаю сюда ночью, мы катаемся, смотрим. Даже не ради добычи, а ради удовольствия, посмотреть, есть ли зверь. Зверя хватает, есть олень, лось, косуля, зайчиков много. Яна Шипко:

А вы на кого любите больше всего ходить? Виктор Чернавцев:

Я просто люблю охоту. У меня нет цели мясо добыть. Я уже свое настрелял. Я просто ради удовольствия, ради компании, ради друзей, ради природы. Иногда егерь, если промахнусь, отправляет в тир, езжу, проверяю себя. То получается, то не получается. Это же охота. Не вольер и не магазин.

Яна Шипко:

А сколько в процентном соотношении мастерства, сколько удачи? Виктор Чернавцев:

Мастерство 70 % и 30 % на удачу, потому что только что в 30 метрах кабан пробежал, вроде и охотник со стажем, а промахнулся. Как это назвать? Удача. Добывай зверя, но не получилось. Зверь бежит, человек нервничает, тут машина застряла, надо переключиться. Яна Шипко:

Бывало так на охоте, что вам опасность угрожала?

Виктор Чернавцев:

Нет, должен быть здравый ум, на рожон не надо лезть, просто так тебя зверь не тронет, только если он раненый. Жизнь и опыт подсказывают, что надо подождать, выждать, пусть он успокоится. Бывало поначалу, что подрывало.

Охотиться с открытием этого сезона можно на лося, кабана, косулю, оленя, лань и муфлона, причем любого пола и возраста. Кроме того, в октябре разрешена охота и на зайца, бобра, волка, фазана, выдру. На зайца, к примеру, охотники ходят по индивидуальной программе с гончими.

– Больше природа, чем охота, выбраться на природу, провести хорошие выходные с собакой.

– То есть если не добудете никого, не расстроитесь?

– Нет, ни капельки. По свежим следам заметно: дикие звери тут частые гости. Забота охотоведа – охранять животных, подкармливать и регулярно вести перепись. Контролировать численность помогают фотоловушки.

Михаил Смольский, инженер по охотничьему хозяйству Минского лесхоза:

Очень много уделяю времени и внимания на кормление зверя. Сейчас начинается уборка свеклы. Мы закупаем свеклу и выкладываем ее в больших количествах. От учетной численности зверя дается процент на его изъятие, на этот год в хозяйстве можем добывать 67 оленей, там раскладка идет по возрастной категории. Яна Шипко:

Строго следите, чтобы не было каких-то проявлений негуманных?

Михаил Смольский:

Да, другой раз проезжаем мимо, стоят косули или олени, давай стрельнем. Это негуманно. Прежде, чем пойти в новый загон, охотники встречаются все вместе и как же без эмоционального пересказа событий. Больше всех досталось Белому – прокатился на лыче у кабана и заставил поволноваться хозяина. И на прощание мы не могли не предложить охотникам альтернативу. Яна Шипко:

Может, на фотоохоту переключитесь?