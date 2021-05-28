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​Президент Беларуси вылетел в Сочи с рабочим визитом

28 мая 2021 10:04
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Новости Беларуси. 28 мая практически сразу после общения с главами правительств СНГ Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Президент Беларуси вылетел в Сочи с рабочим визитом-1

В Сочи сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В центре внимания – экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

​Президент Беларуси вылетел в Сочи с рабочим визитом-4

Главы государств обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее важным общим вопросам.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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