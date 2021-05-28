Президент Беларуси вылетел в Сочи с рабочим визитом
Новости Беларуси. 28 мая практически сразу после общения с главами правительств СНГ Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сочи сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В центре внимания – экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.
Главы государств обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее важным общим вопросам.