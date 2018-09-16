Мамонтов о персонификации в интернете: «Я не понимаю, чего стесняться, если ты храбрый»

Новости Беларуси. Как бороться с фейковыми новостями? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.
Новости Беларуси. Как бороться с фейковыми новостями? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.
Ольга Коршун, СТВ:
Многие страны идут по пути ужесточения контроля за интернет-пользователями и распространением информации. В том числе такой процесс идет в Беларуси. Как вы на это смотрите? У нас собираются ввести меру, согласно которой все должны быть зарегистрированы в интернете, и есть возможность идентифицировать интернет-пользователей по номеру телефона.
Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:
Во все годы и дни мне не приходит в голову под псевдонимом разместить что бы то ни было. Иногда это за власть, иногда – против. Иногда это мягкое суждение о каком-нибудь фильме, а иногда это острополитическая какая-нибудь история. Но если это Facebook, то везде стоит «Владимир Мамонтов». А почему я должен это скрывать?
Я не понимаю, чего стесняться, если ты храбрый. Допустим, ты храбрый оппозиционер. Допустим, ты вообще провокатор. Ну и что? Будь готов, посмотри в законе. Ты не хочешь, чтобы тебя посадили? Посмотри в законе, за что тебя посадят, и дальше – вперед. Бывает: «А я хочу, чтобы меня посадили. Я прямо желаю, чтобы меня сняли со столба, когда я там протестую, и посадили. Ненадолго. Я не хочу на 20 лет, я не хочу на 5. Я хочу на 15 суток, а потом еще выйти и перед друзьями: "Я сидел в застенках режима, как было клево"». Такой путь бывает в жизни, что скажешь. Ты сам его выбрал и так далее. Мне кажется, что в значительном количестве случаев персонификация, ответственность – хотя бы в том, что там стоит твоя подпись – от глупости убережет.
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