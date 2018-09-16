Мамонтов о персонификации в интернете: «Я не понимаю, чего стесняться, если ты храбрый»

Ольга Коршун, СТВ:

Многие страны идут по пути ужесточения контроля за интернет-пользователями и распространением информации. В том числе такой процесс идет в Беларуси. Как вы на это смотрите? У нас собираются ввести меру, согласно которой все должны быть зарегистрированы в интернете, и есть возможность идентифицировать интернет-пользователей по номеру телефона.

Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

Во все годы и дни мне не приходит в голову под псевдонимом разместить что бы то ни было. Иногда это за власть, иногда – против. Иногда это мягкое суждение о каком-нибудь фильме, а иногда это острополитическая какая-нибудь история. Но если это Facebook, то везде стоит «Владимир Мамонтов». А почему я должен это скрывать?