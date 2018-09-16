Мамонтов: Александр Лукашенко нам интересные примеры подаёт такой искренности абсолютной

Новости Беларуси. Как журналистам научиться быть над схваткой? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым. Ольга Коршун, СТВ:

Белорусские и российские журналисты живут и работают практически в едином медиа-пространстве. Но, как отмечают и лидеры двух государств, в отношениях наших стран не всегда всё гладко, бывают шероховатости. Как белорусским и российским журналистам в этой ситуации найти баланс?

Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

Мы исходим из неких базовых ценностей, когда мы разные, но родные. Безусловно, у нас есть общая история, у нас есть общее будущее и так далее. Но при этом у нас куча всевозможных проблем. Ну и что? Вот сейчас у нас там очередные сложные взаимоотношения возникли в нефтяной сфере, газовой. Наши кондитеры сейчас поднялись, письмо написали: «Не можем ничего без белорусского сухого молока. Почему перекрыли белорусское сухое молоко, оно хорошее? Без него мы не «могём» свои тортики печь». И так далее. А там какая-то, наверное, есть другая – да не наверное, а точно – логика: «А почему белорусское молоко? Давайте свое молоко». И так далее. Об этом можно и нужно спокойно совершенно говорить. И о более сложных проблемах можно и нужно.