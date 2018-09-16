Мамонтов: Александр Лукашенко нам интересные примеры подаёт такой искренности абсолютной
Новости Беларуси. Как журналистам научиться быть над схваткой? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.
Ольга Коршун, СТВ:
Белорусские и российские журналисты живут и работают практически в едином медиа-пространстве. Но, как отмечают и лидеры двух государств, в отношениях наших стран не всегда всё гладко, бывают шероховатости. Как белорусским и российским журналистам в этой ситуации найти баланс?
Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:
Мы исходим из неких базовых ценностей, когда мы разные, но родные. Безусловно, у нас есть общая история, у нас есть общее будущее и так далее. Но при этом у нас куча всевозможных проблем. Ну и что?
Вот сейчас у нас там очередные сложные взаимоотношения возникли в нефтяной сфере, газовой. Наши кондитеры сейчас поднялись, письмо написали: «Не можем ничего без белорусского сухого молока. Почему перекрыли белорусское сухое молоко, оно хорошее? Без него мы не «могём» свои тортики печь». И так далее. А там какая-то, наверное, есть другая – да не наверное, а точно – логика: «А почему белорусское молоко? Давайте свое молоко». И так далее. Об этом можно и нужно спокойно совершенно говорить. И о более сложных проблемах можно и нужно.
Вот Александр Григорьевич Лукашенко, вы знаете, нам в этом смысле интересные примеры подает такой искренности абсолютной. Я помню, был такой довольно напряженный эпизод у нас во взаимоотношениях. И вот, когда Александр Григорьевич на одной из этих прямых линий (как они у вас называется, когда вопросы задаются – что-то вроде аналога прямой линии у нас) стал рассказывать о том, как они с Путиным разруливают эти вещи. И ты понимаешь, что они там не уступают друг другу, но у них доверительные отношения. Они могут в какой-то момент… вы знаете, они – друзья-сябры для нас, мы с них пример берем. Профессионально, здраво, спокойно, дружелюбно всё обсуждать – будет нам счастье.
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