Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси

Новости Беларуси. Ученые Института леса Национальной академии наук уже несколько лет работают над созданием специальной коллекции лесных культур, выращенных, что называется, в пробирке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По сути, речь о деревьях-клонах. И необходимы они для того, чтобы сохранить генофонд.

В День работников леса Александр Добриян о том, каким будет белорусский лес к концу столетия.

Александр Добриян, корреспондент:

Это не трансгенный лес и даже не деревья, выращенные в пробирке. Однако уникальность этой березовой рощи вне всякого сомнения. В начале 80-х ученые собрали семенной материал карельской березы со всех уголков Беларуси и создали эту генетическую коллекцию.

Спустя 30 с лишним лет очередное поколение ученых активно использует уникальный материал. На лабораторных стеллажах – целый лес клонов. Мини-копии карельских берез со знаком качества. Если в природе лишь каждый третий саженец будет иметь ту самую ценную древесину с чудесным рисунком, то здесь – 100%-ная гарантия.

Андрей Константинов, научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологий Института леса НАН Беларуси:

Мы обеспечиваем 100%-ную узорчатость получаемой древесины. Лесхозы готовы закупать у нас посадочный материал практически в любых объемах. На будущий год запланировано производство 10 тысяч растений.

Технология клонирования не влияет на ДНК растений, просто помогает создать бесконечное число копий экземпляра с ценными свойствами. По сути, этот «биологический ксерокс» – просто очень высокотехнологичное черенкование.

Наработки белорусских биотехнологов для лесных лиственных культур – одни из самых передовых на планете. Задачу спасти леса прямо сейчас генетики перед собой не ставят. Цель – сделать более устойчивыми к вредителям леса будущего.

Владимир Падутов, заведующий лабораторией генетики и биотехнологии Института леса НАН Беларуси:

Задача была – во-первых, выявить гены, которые отвечают за выработку смолы; затем выявить, какие варианты этих генов характеризуют высокосмолопродуктивные деревья и начать отбор таких деревьев для того, чтобы создавать леса из таких деревьев на местах, где в будущем возможны вспышки активности короедов. Никаких генных модификаций. Ученые лишь расшифровывают геном и находят в белорусских лесах лучших из лучших. То же самое сделает и природа, но только за миллионы лет естественного отбора. У ученых на это уходят дни и недели. Александр Добриян:

Вот оно – богатство нации. Один из самых специфических депозитов в стране – генетический банк лесных ресурсов Беларуси.

Золотой фонд хранилища – семена более 250 самых выдающихся деревьев страны. Для обеспечения полноты разнообразия белорусской природы сегодня здесь сохраняют семена из лесов, уничтоженных короедом.

После генетической селекции именно из этого посевного материала будут восстановлены поврежденные вредителем леса.