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Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси

16 сентября 2018 17:35
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Новости Беларуси. Ученые Института леса Национальной академии наук уже несколько лет работают над созданием специальной коллекции лесных культур, выращенных, что называется, в пробирке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По сути, речь о деревьях-клонах. И необходимы они для того, чтобы сохранить генофонд.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-1

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-3

В День работников леса Александр Добриян о том, каким будет белорусский лес к концу столетия.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-6

Александр Добриян, корреспондент: 
Это не трансгенный лес и даже не деревья, выращенные в пробирке. Однако уникальность этой березовой рощи вне всякого сомнения. В начале 80-х ученые собрали семенной материал карельской березы со всех уголков Беларуси и создали эту генетическую коллекцию.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-9

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-11

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-13

Спустя 30 с лишним лет очередное поколение ученых активно использует уникальный материал. На лабораторных стеллажах – целый лес клонов. Мини-копии карельских берез со знаком качества. Если в природе лишь каждый третий саженец будет иметь ту самую ценную древесину с чудесным рисунком, то здесь – 100%-ная гарантия.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-16

Андрей Константинов, научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологий Института леса НАН Беларуси:
Мы обеспечиваем 100%-ную узорчатость получаемой древесины. Лесхозы готовы закупать у нас посадочный материал практически в любых объемах.

На будущий год запланировано производство 10 тысяч растений.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-19

Технология клонирования не влияет на ДНК растений, просто помогает создать бесконечное число копий экземпляра с ценными свойствами. По сути, этот «биологический ксерокс» – просто очень высокотехнологичное черенкование.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-22

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-24

Наработки белорусских биотехнологов для лесных лиственных культур – одни из самых передовых на планете. Задачу спасти леса прямо сейчас генетики перед собой не ставят. Цель – сделать более устойчивыми к вредителям леса будущего.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-27

Владимир Падутов, заведующий лабораторией генетики и биотехнологии Института леса НАН Беларуси:
Задача была – во-первых, выявить гены, которые отвечают за выработку смолы; затем выявить, какие варианты этих генов характеризуют высокосмолопродуктивные деревья и начать отбор таких деревьев для того, чтобы создавать леса из таких деревьев на местах, где в будущем возможны вспышки активности короедов.

Никаких генных модификаций. Ученые лишь расшифровывают геном и находят в белорусских лесах лучших из лучших. То же самое сделает и природа, но только за миллионы лет естественного отбора. У ученых на это уходят дни и недели.

Александр Добриян: 
Вот оно – богатство нации. Один из самых специфических депозитов в стране – генетический банк лесных ресурсов Беларуси.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-30

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-32

Золотой фонд хранилища – семена более 250 самых выдающихся деревьев страны. Для обеспечения полноты разнообразия белорусской природы сегодня здесь сохраняют семена из лесов, уничтоженных короедом.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-35

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-37

После генетической селекции именно из этого посевного материала будут восстановлены поврежденные вредителем леса.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-40

Александр Ковалевич, директор Института леса НАН Беларуси:
Устойчивость сегодня является одной из главных задач для Института. Сегодня мы работаем с генами. Мы видим гены, которые отвечают за определенный признак. Мы сокращаем просто на десятилетия эти работы по селекции.

Помочь природе выстоять в век глобальных изменений на голубой планете – в этом видят свою задачу белорусские генетики. Еще до конца столетия каждое четвертое дерево в белорусских лесах  будет выращено из саженцев, прошедших генетическую селекцию.

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-43

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-45

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси-47

# Государственная лесная политика # общество # Александр Добриян # Андрей Константинов # Владимир Падутов # Александр Ковалевич # Фотофакт

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