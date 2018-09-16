Информационные войны и «Путин-бургер»: Владимир Мамонтов о журналистской ответственности

Новости Беларуси. Сможет ли цифра победить букву? Как бороться с фейковыми новостями? Как журналистам научиться быть над схваткой? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.

Ольга Коршун, СТВ:

Сейчас мы живем в эпоху fake news. Может быть, вы слышали о «Путин-бургер»? К 65-летию Путина американский ресторан выпустил специальный бургер. Потом российские журналисты поехали, разобрались: ресторана нет, бургера нет…

Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

…А Путин есть?