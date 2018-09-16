Прямой эфир

Информационные войны и «Путин-бургер»: Владимир Мамонтов о журналистской ответственности

16 сентября 2018 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сможет ли цифра победить букву? Как бороться с фейковыми новостями? Как журналистам научиться быть над схваткой? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.

Ольга Коршун, СТВ:
Сейчас мы живем в эпоху fake news. Может быть, вы слышали о «Путин-бургер»? К 65-летию Путина американский ресторан выпустил специальный бургер. Потом российские журналисты поехали, разобрались: ресторана нет, бургера нет…

Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:
…А Путин есть?

Информационные войны и «Путин-бургер»: Владимир Мамонтов о журналистской ответственности-1

Ольга Коршун:
А все съели! Fake news и ответственность журналиста – что делать с этим?

Владимир Мамонтов:
Когда идет геополитическая схватка, то мы с вами имеем дело с совершенно другим типом освещения информации, подачи информации и так далее. Это сознательное совершенно искажение действительности. Оно в значительной степени строится на тех задачах, которые противоборствующие стороны перед собой ставят – это первое. А во-вторых (тоже штука хитрая, построена на мастерстве), просто врать – ты не достигнешь успеха. Ты врать должен так, чтобы тебе поверили. Поэтому вот это мастерство войны мне как журналисту… в общем, я этому не радуюсь.

О других темах интервью можно узнать здесь.

# Журналистика # общество # Владимир Мамонтов # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мамонтов: Александр Лукашенко нам интересные примеры подаёт такой искренности абсолютной
16 сентября 2018 18:00

Мамонтов: Александр Лукашенко нам интересные примеры подаёт такой искренности абсолютной

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси
16 сентября 2018 17:35

Деревья-клоны, выращенные «в пробирке»: как генетики помогают сохранить лесной генофонд Беларуси

Хлеб и белый шоколад: в магазинах Минска появятся продукты с символикой МЧС
16 сентября 2018 12:32

Хлеб и белый шоколад: в магазинах Минска появятся продукты с символикой МЧС