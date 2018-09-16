Информационные войны и «Путин-бургер»: Владимир Мамонтов о журналистской ответственности

Новости Беларуси. Сможет ли цифра победить букву? Как бороться с фейковыми новостями? Как журналистам научиться быть над схваткой? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.
Ольга Коршун, СТВ:
Сейчас мы живем в эпоху fake news. Может быть, вы слышали о «Путин-бургер»? К 65-летию Путина американский ресторан выпустил специальный бургер. Потом российские журналисты поехали, разобрались: ресторана нет, бургера нет…
Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:
…А Путин есть?
Ольга Коршун:
А все съели! Fake news и ответственность журналиста – что делать с этим?
Владимир Мамонтов:
Когда идет геополитическая схватка, то мы с вами имеем дело с совершенно другим типом освещения информации, подачи информации и так далее. Это сознательное совершенно искажение действительности. Оно в значительной степени строится на тех задачах, которые противоборствующие стороны перед собой ставят – это первое. А во-вторых (тоже штука хитрая, построена на мастерстве), просто врать – ты не достигнешь успеха. Ты врать должен так, чтобы тебе поверили. Поэтому вот это мастерство войны мне как журналисту… в общем, я этому не радуюсь.
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