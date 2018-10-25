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В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов

25 октября 2018 21:32
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Новости Беларуси. В столице стартовал очередной гастрономический фестиваль. На этот раз в сет входят блюда из морепродуктов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов-1

Среди ингредиентов чаще всего используют мидии, устрицы, креветки, лосось и тунец. Некоторые сеты дополняются десертами. 20 кафе и ресторанов Минска предлагают по единой цене попробовать свои фирменные изыски.

В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов-4

Станислав Агинский, соорганизатор гастрофестивалей:
Мы пытались предложить гостю что-то явно выгоднее, чем по основному меню, но, тем не менее, соблюсти какую-то промежуточную цифру в цене. Для того, чтобы это не было очень дорого – но и параллельно с этим это не может быть очень дешево, потому что заведения тогда не смогут показать свою кухню.

В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов-7

Тут стоит оценивать, наверное, не только себестоимость и выгодность предложения, сколько еще какую-то эстетику. Важно, чтобы это было красиво, чтобы это было подано грамотно.

В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов-10

Фестиваль продлится до 18 ноября. После чего организаторы составят программу на 2019 год. В списке основных задач – продолжить покорять регионы кулинарными шедеврами. В 2018 году гастрофесты были организованы в Бресте, Гродно и Гомеле. Стоит отметить – прошли они на «ура».

# Фестиваль # общество # Станислав Агинский # Фотофакт

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