В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов

Новости Беларуси. В столице стартовал очередной гастрономический фестиваль. На этот раз в сет входят блюда из морепродуктов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди ингредиентов чаще всего используют мидии, устрицы, креветки, лосось и тунец. Некоторые сеты дополняются десертами. 20 кафе и ресторанов Минска предлагают по единой цене попробовать свои фирменные изыски.

Станислав Агинский, соорганизатор гастрофестивалей:

Мы пытались предложить гостю что-то явно выгоднее, чем по основному меню, но, тем не менее, соблюсти какую-то промежуточную цифру в цене. Для того, чтобы это не было очень дорого – но и параллельно с этим это не может быть очень дешево, потому что заведения тогда не смогут показать свою кухню.

Тут стоит оценивать, наверное, не только себестоимость и выгодность предложения, сколько еще какую-то эстетику. Важно, чтобы это было красиво, чтобы это было подано грамотно.