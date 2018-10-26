«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

Новости Беларуси. 26 октября в Минске состоялась церемония открытия памятного знака в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился рядом с корпусами Белорусского национального технического университета.

Именно здесь 55 лет назад создавались первые в нашей стране студенческие отряды.

Памятный знак представляет собой стальную руку с кельмой, устремленной вверх. А арка в виде радуги символизирует будущее.