«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске
Новости Беларуси. 26 октября в Минске состоялась церемония открытия памятного знака в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился рядом с корпусами Белорусского национального технического университета.
Именно здесь 55 лет назад создавались первые в нашей стране студенческие отряды.
Памятный знак представляет собой стальную руку с кельмой, устремленной вверх. А арка в виде радуги символизирует будущее.
Армен Сардаров, архитектор:
Это обращение к нашей молодежи. Мы даже выбрали материал – светлую нержавеющую сталь – который как бы сам испускает свет. Это тот свет, который должен вести нашу молодежь.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Многим студенческие отряды дали серьезную путевку в жизнь. Сегодня многие из тех, кто находится в руководстве нашей страны и на крупных предприятиях, организациях, структурах, прошли школу студотрядовского движения. Мне посчастливилось семь раз выезжать в студенческие отряды в бытности студентом. Потом уже когда работал в педагогическом, тогда институте, потом университете...
Работа над памятным знаком длилась около 8 месяцев. Еще на стадии проекта ветераны студотрядовского движения и активисты БРСМ подсказывали, каким ему быть.