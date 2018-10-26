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Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт

26 октября 2018 07:42
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Новости Беларуси. Северная столица Беларуси вновь оправдала свое название: первый снег выпал 26 октября в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт-1

Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт-3

Аномально теплая осень резко сменилась на пушистую зиму. Интересное наблюдение: три года подряд первые снежинки падают на витебскую землю именно 26 октября. Зима, как обычно, для людей настала неожиданно. Даже Дедушка мороз не успел сменить осенний наряд на теплую шубу.

Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт-6

Будьте осторожны, одевайтесь потеплее. Будьте внимательны на дорогах, потому что будет снег, гололед.

И еще одно наблюдение: последние 10 лет первый снег в Витебске выпадает именно в октябре.

Что касается погоды в целом по стране, в ближайшие дни ее будут определять атмосферные фронты. На выходных прогнозируют дождь и мокрый снег.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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