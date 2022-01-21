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Мама космонавта Олега Новицкого: история у нас своя, и зарубежным гостям нечего в неё лезть и ковыряться

21 января 2022 15:36
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Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, сохранение социальных гарантий и укрепление семейных ценностей. В Жодино обсудили проект изменений и дополнений Конституции (подробнее здесь), сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мама космонавта Олега Новицкого: история у нас своя, и зарубежным гостям нечего в неё лезть и ковыряться-1

Валентина Новицкая, мама космонавта Олега Новицкого:
История у нас своя, и зарубежным гостям нечего в нашу историю лезть и ковыряться. Нам слишком дорого досталась эта Победа и эта цена. У нас, допустим, в семье моя мама прошла концлагерь. По линии мужа родители: отец до Кенигсберга дошел, свекровь была в партизанах. Это была адская жизнь. И то, что мы имеем теперь, рушить никому не позволено. У нас красивая страна, очень уютные все города, даже в сельской местности, проезжая по деревням – очень красивые, досмотренные деревушки. Это все надо умело беречь. А это все надо воспитать родителям дома – культуру, любовь к своей Родине.

# Конституция # общество # Валентина Новицкая # Олег Новицкий # Фотофакт

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