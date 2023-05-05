«Мама до последнего не знала, чем я занимаюсь». Лидия Сушкевич в 15 лет попала на фронт

Новости Беларуси. В Минской области проживает 218 ветеранов. Каждому из них уделяют особое внимание, не только в праздники, но и в будни. Их чествуют и навещают по всему центральному региону, проходят встречи с молодежью, активисты помогают по хозяйству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одна из жительниц Минской области Лидия Андреевна Сушкевич – ветеран Великой Отечественной войны. В 15 лет попала на фронт. Участвовала в партизанском движении.

Ее непростая история – в материале Влады Родовской.