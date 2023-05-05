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«Мама до последнего не знала, чем я занимаюсь». Лидия Сушкевич в 15 лет попала на фронт

05 мая 2023 17:51
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Новости Беларуси. В Минской области проживает 218 ветеранов. Каждому из них уделяют особое внимание, не только в праздники, но и в будни. Их чествуют и навещают по всему центральному региону, проходят встречи с молодежью, активисты помогают по хозяйству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одна из жительниц Минской области Лидия Андреевна Сушкевич – ветеран Великой Отечественной войны. В 15 лет попала на фронт. Участвовала в партизанском движении. 

Ее непростая история – в материале Влады Родовской. 

«Мама до последнего не знала, чем я занимаюсь». Лидия Сушкевич в 15 лет попала на фронт-1

1941 год. Жодино. Когда началась война, 15 летняя Лидия Сушкевич только окончила школу-семилетку. Узнала о вторжении фашистов как раз после экзаменов. И все планы вмиг остались лишь мечтами.   

«Мама до последнего не знала, чем я занимаюсь». Лидия Сушкевич в 15 лет попала на фронт-4

Лидия Сушкевич, ветеран Великой Отечественной войны: 
Очень переживали все, особенно старшее поколение, потому что пережили уже войны. А мы, дети, что мы понимали, что значит война? 

«Мама до последнего не знала, чем я занимаюсь». Лидия Сушкевич в 15 лет попала на фронт-7

Далее смотрите в видео.  

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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