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Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко?

19 июня 2021 11:02
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Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко?-1

Глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники. Президент от всей души поздравил и коллектив, и весь медицинский персонал страны.

Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко?-4

К празднику глава государства преподнес подарок и медикам – сертификат на приобретение аппарата УЗИ.

Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко?-7

В ответ врачи подарили Александру Лукашенко альбом с уникальными фотографиями, на которых кадры посещения Президентом всех больниц и красных зон в очень сложное для страны ковидное время.

# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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