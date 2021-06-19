Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко?

Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники. Президент от всей души поздравил и коллектив, и весь медицинский персонал страны.

К празднику глава государства преподнес подарок и медикам – сертификат на приобретение аппарата УЗИ.