Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко?

Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники. Президент от всей души поздравил и коллектив, и весь медицинский персонал страны.
К празднику глава государства преподнес подарок и медикам – сертификат на приобретение аппарата УЗИ.
В ответ врачи подарили Александру Лукашенко альбом с уникальными фотографиями, на которых кадры посещения Президентом всех больниц и красных зон в очень сложное для страны ковидное время.