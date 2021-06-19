Александр Лукашенко – врачам: ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными

Новости Беларуси. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил 19 июня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Альбом с фотографиями. Что на тех кадрах, которые медики 2-й больницы подарили Александру Лукашенко? Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника – Дня медика, а также в день 70-летия самой клиники.

Президент поздравил и коллектив, и весь медицинский персонал страны. После посещения больницы глава государства пообщался с коллективом, отметив, что врач и учитель – это зеркало любого государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас поздравляю еще раз с праздником, всех медиков в вашем лице с наступающим завтрашним хорошим добрым праздником. Пожелать… Я долго думал, как неформально, что вам пожелать. Здоровья? Оно у вас есть, если нет – вы сами его достаете, друг другу помогаете и так далее. Вы знаете, я пришел к выводу, что врач (это и младший хозперсонал, и средний – медсестры, и врачи) и учитель – это зеркало любого государства. Будьте достойны прежде всего этого звания. Ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными. Вы понимаете мой намек. Хотя я знаю уже с течением времени – не столько там было медиков, сколько создавали картинку. Я все это знаю, но были и такие.