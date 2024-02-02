«Это наш долг, мужиков». Что говорил Лукашенко о помощи в роддомах почти 20 лет назад

За годы независимости страна сумела сколотить мощный пакет социальных гарантий – один из лучших в мире. И рожать стали больше.

Западная мода на чайлдфри в Беларуси точно не приживется и даже будет пресекаться законом. Такой жесткий подход к сохранению семейных ценностей страна выбрала неслучайно, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. Чтобы не утратить свою национальную идентичность, Беларусь прошла непростой путь, не жалея инвестиций в каждую новую жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Женщины есть женщины, не мне вам объяснять, мы всегда у них в долгу. Мы взяли все гинекологические центры, больницы, создали программу и самым современным оборудованием оснастили. Многие, к несчастью, как у нас оперируют? Кесарево – тут никуда не денешься, а другие операции… Ржавый скальпель – и пошел.

Мы закупили эндоскопическое оборудование. Камера, маленький надрез, поднялся и пошел. Мы для женщин все сделали, в каждом областном центре открыли такие пункты, за что они, конечно, нам очень благодарны. Это наш долг, мужиков. Это была моя личная программа. Мы должны были для женщин – мы сделали.