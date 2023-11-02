«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребёнка с нарушениями речи показать специалисту?
Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анжела Шершнева, учитель-дефектолог, логопед с нейроподходом:
Если возникают такие проблемы, конечно, родители не должны сидеть на месте, а обращаться к специалисту. Специалист окажет консультацию.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Во сколько надо идти? В четыре года?
Анжела Шершнева:
Вообще, если говорить о нарушении речи, естественно, ребеночка лучше показать уже специалисту в два года. Там есть определенные риски. Если вопросы по звукопроизношению, ребенок должен уже к первому классу пойти со всеми звуками речи.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Безусловно, каждый родитель ждет вот этого заветного первого «мама» или «папа», чтобы ребенок сказал. Конечно же, переживает, если малыш не торопится говорить. Так вот, у меня вопрос к Ирине: что делать в таких ситуациях? К каким специалистам обращаться, как помочь малышу?
Ирина Новикова, нейропсихолог, логопед:
Если родители видят, что у ребеночка что-то не так, конечно, надо копаться глубже. Как Анжела [учитель-дефектолог – прим. ред.] сказала: с анамнезом. Сейчас очень много таких деток, потому что, как бы ни было печально. Раньше был естественный отбор, а сейчас мамы лежат на сохранении беременности. Очень маленькие детки рождаются раньше срока, поэтому много нарушений. Детки, которые родились раньше, очень много ЭКО, Кесарево. Они уже попадают в зону риска. Поэтому, конечно, надо обращаться раньше сначала к педиатру, местному неврологу и дальше идти к логопеду, дефектологу. Очень много деток с нарушениями слуха, когда дети не понимают обращенную речь. Соответственно, он тормозит в развитии речи тоже.
«Прокачать речь». Как самостоятельно улучшить дикцию – подробнее здесь.