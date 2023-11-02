«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребёнка с нарушениями речи показать специалисту?

Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анжела Шершнева, учитель-дефектолог, логопед с нейроподходом:

Если возникают такие проблемы, конечно, родители не должны сидеть на месте, а обращаться к специалисту. Специалист окажет консультацию.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Во сколько надо идти? В четыре года?

Анжела Шершнева:

Вообще, если говорить о нарушении речи, естественно, ребеночка лучше показать уже специалисту в два года. Там есть определенные риски. Если вопросы по звукопроизношению, ребенок должен уже к первому классу пойти со всеми звуками речи.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Безусловно, каждый родитель ждет вот этого заветного первого «мама» или «папа», чтобы ребенок сказал. Конечно же, переживает, если малыш не торопится говорить. Так вот, у меня вопрос к Ирине: что делать в таких ситуациях? К каким специалистам обращаться, как помочь малышу?