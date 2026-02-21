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Новости по тегу #Развитие ребенка

Как запустить речь ребёнка и стоит ли бить тревогу. Узнали у учителей-дефектологов
21 февраля 2026 13:45

Как запустить речь ребёнка и стоит ли бить тревогу. Узнали у учителей-дефектологов

В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития
27 февраля 2025 08:50

В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития

Маленькими шажками к большой мечте. Узнали, как иппотерапия помогла ребёнку с ДЦП
30 декабря 2024 12:17

Маленькими шажками к большой мечте. Узнали, как иппотерапия помогла ребёнку с ДЦП

Образование без границ – что делают в Беларуси для развития детей с особенностями?
31 августа 2024 14:24

Образование без границ – что делают в Беларуси для развития детей с особенностями?

Что делать, если ребёнок всё никак не заговорит? Рассказал специалист по сенсорной интеграции
17 августа 2024 13:57

Что делать, если ребёнок всё никак не заговорит? Рассказал специалист по сенсорной интеграции

Логопед рассказала, что помогает в диагностике нарушений речи у ребёнка
02 ноября 2023 15:30

Логопед рассказала, что помогает в диагностике нарушений речи у ребёнка

Давать ребёнку яблоко. Почему для развитие речи необходимо правильное питание?
02 ноября 2023 14:44

Давать ребёнку яблоко. Почему для развитие речи необходимо правильное питание?

«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребёнка с нарушениями речи показать специалисту?
02 ноября 2023 13:43

«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребёнка с нарушениями речи показать специалисту?

«Нарушение нервной системы». Почему у современных детей часто встречаются дефекты речи?
02 ноября 2023 13:23

«Нарушение нервной системы». Почему у современных детей часто встречаются дефекты речи?

Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска
14 ноября 2022 19:50

Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска

Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?
16 июля 2021 12:10

Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?

С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский
16 июля 2021 12:02

С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский