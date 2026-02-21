Новости по тегу #Развитие ребенка

Запуск речи – один из частых запросов родителей. Игра помогает ускорить этот процесс. Учителя-дефектологи узнают предпочтения ребенка и через интересы работают над звукопроизношением.
Для детей с особенностями психофизического развития на базе учреждения будут проходить бесплатные сеансы по общения с животными.
Егор посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Образовательные программы, занятия физкультурой и общение со сверстниками уже дают свои результаты.
Инклюзивное образование предусматривает активное включение детей с особенностями в учебный процесс, создание комфортных условий для изучения новых предметов, общение со сверстниками.
С чего начинается развитие ребенка? С маминых объятий, с папиных поглаживаний, с бабушкиных потешек. Но если уже пора, а малыш все никак не заговорит? Расспросим нашего гостя. В студии «Нового утра» Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции.
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