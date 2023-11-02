«Нарушение нервной системы». Почему у современных детей часто встречаются дефекты речи?

Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Еще 30 лет назад нарушения речи были у каждого четвертого ребенка дошкольного возраста, но сегодня ситуация гораздо плачевнее. По-моему, встречается уже у каждого. Анжела, вы 20 лет работаете дефектологом. Почему так происходит?

Анжела Шершнева, учитель-дефектолог, логопед с нейроподходом:

Дело в том, что здесь очень много разных аспектов. Вообще, когда к нам ребенок приходит на диагностику, запрос у родителей, бывает: у нашего ребенка трудности с произношением звуков. Эти трудности лежат в анамнезе: как протекала беременность, какими заболеваниями ребенок до трех лет переболел. Это все складывается. Какие вопросы со слухом, какой слух у ребенка, как работает артикуляционный аппарат, какое дыхание. Это все если сложить в определенную систему, вызывает… Алеся Лакина:

Анжела, правильно я понимаю, то есть беременности стали сложнее протекать сейчас и более болезненные дети?