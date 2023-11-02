«Нарушение нервной системы». Почему у современных детей часто встречаются дефекты речи?
Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Еще 30 лет назад нарушения речи были у каждого четвертого ребенка дошкольного возраста, но сегодня ситуация гораздо плачевнее. По-моему, встречается уже у каждого. Анжела, вы 20 лет работаете дефектологом. Почему так происходит?
Анжела Шершнева, учитель-дефектолог, логопед с нейроподходом:
Дело в том, что здесь очень много разных аспектов. Вообще, когда к нам ребенок приходит на диагностику, запрос у родителей, бывает: у нашего ребенка трудности с произношением звуков. Эти трудности лежат в анамнезе: как протекала беременность, какими заболеваниями ребенок до трех лет переболел. Это все складывается. Какие вопросы со слухом, какой слух у ребенка, как работает артикуляционный аппарат, какое дыхание. Это все если сложить в определенную систему, вызывает…
Алеся Лакина:
Анжела, правильно я понимаю, то есть беременности стали сложнее протекать сейчас и более болезненные дети?
Анжела Шершнева:
Да, во-первых, беременность. У мамы бывают различные токсикозы, повышенное давление, плод получает какие-то асфиксии при рождении. Потом какие-то риски вообще при рождении же бывают ребеночка. Это все накладывается, и возникает звукопроизношение. Самое легкое, если это дислалия – нарушение артикуляционного аппарата. Там можно поработать над дыханием, артикуляцией, и звук может встать. Дизартрия – это намного грозное такое речевое нарушение. Там охватывается не только иннервация мышц лица, а это еще нарушение нервной системы. Там задействовано нарушение всех мышц, как крупной моторики, так и мелкой. Вообще, по звукопроизношению, когда к нам приходят на диагностику, в норме к четырем годам у детей уже должны быть свистящие и шипящие звуки. Самые поздние звуки онтогенеза – это «л», «л’», «р», «р’». Опять же, они все корректируются.
«Прокачать речь». Как самостоятельно улучшить дикцию – подробнее здесь.