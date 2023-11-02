«Прокачать речь». Как самостоятельно улучшить дикцию?

Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Николай Зимич, актер театра и кино, ведущий, блогер:

Суперское упражнение для тех людей, которые дома хотят каким-то образом прокачать речь.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какое упражнение?

Николай Зимич:

Берем пробочку из-под вина. Она не должна быть пластмассовая, должна быть сделана из пробкового дерева. Почему нельзя брать ручку? Ручка либо карандаш слишком тоненькая, и вы будете очень долго, три месяца заниматься. Мы сразу же берем большую пробочку. Зажимаем между зубов и открываем книжечку. И эту книжку начинаем читать. Вы можете говорить, но текст очень трудно придумывать. Поэтому открыли дети либо взрослые и начинаете читать, проговаривать. Это очень трудно. Вы не бойтесь, даже можно поставить камеру и себя записать. Вы потом посмотрите: я так кривляюсь. Но вы начинаете любить себя, раз с вас снимаются психологические, эмоциональные зажимы и ваша речь прорабатывается. Две недели, и разница будет колоссальная.