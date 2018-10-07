Малометражки по доступной цене. Поможет ли белорусское нововведение сократить очередь нуждающихся?

Новости Беларуси. Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в нашей стране уверенно стремится к 700 тысячам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Министерство совместно с местными органам власти постоянно ищут пути сокращения количества нуждающихся. Вроде бы и объемы жилищного строительства постепенно возвращаются на докризисный уровень, появляются новые источники финансирования, стоимость квадратного метра с господдержкой пусть не намного, но все-таки ниже средней зарплаты по стране. Но этого недостаточно.

И вот новый поворот. Министерство архитектуры и строительства предлагает строить квартиры с уменьшенной площадью по более доступным ценам. Речь идет о сокращении метража примерно на 10-15%, причем не за счет жилой площади. На что может повлиять такое предложение и сможет ли оно сократить очередь нуждающихся?

Из солнечной египетской Хургады прямиком в Беларусь. Пять лет назад Светлана вместе с мужем переехала жить к нам. Говорит, о возвращении в родные места думала давно и в итоге ничуть не жалеет. Вот только пока семья никак не может решить свой квартирный вопрос.

Светлана Лашук, многодетная мама:

Многодетной семье в предпочтение идёт трёхкомнатная квартира, но за нее надо доплачивать. Квартиры делают очень большим метражом.

Вот и ютятся Светлана с мужем и тремя детьми – Валерией, Камилой и маленьким Даниилом – на съёмной квартире, за аренду которой платят 600 рублей. Такая же зарплата и у мужа Светланы. Светлана Лашук:

Получается, мы ходим и просим, отказываемся от трёхкомнатной квартиры, чтобы получить двухкомнатную.

О доступности квартир задумались и в профильном ведомстве. Ставку решили делать на изменение планировки. А точнее, на уменьшение площади как минимум на 10-15%. Как следствие, ниже будет и цена квартиры. Первые шаги по новой «строительной дороге» уже сделал Могилёвский ДСК. Громоздкие коридоры убрали. В итоге современно, к тому же выгодно. Такую альтернативу «большим квадратам» уже предусмотрели в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2025 года.

Артём Юшкевич, начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Квартиры небольшой площади востребованы на рынке, в основном, молодыми семьями. Очень популярны у нас сейчас кухни, объединенные с гостиной. И второе, я бы даже назвал оптимизация проектных решений для многодетных семей, кредитуется 20 квадратных метров на человека. В настоящее время на рынке очень мало квартир, чтобы четко было 100 квадратных метров. А так – 107, 109. Мы понимаем, что эту разницу придется доплатить.

Кстати, вот он – тот самый могилёвский новострой. Вместо стандартных 80 квартир в двухподъездном доме их 140 – «однушек» и «двушек». Планировки непривычные для многих белорусов, но очень стильные.

Татьяна Лукашёва, специалист по маркетингу Могилёвского домостроительного комбината:

Как видите, стандартной прихожей нет, сразу гостиная, плавно переходящая в комнату. Здесь санузел совмещённый. И, как видите, небольшая зона для кухни. Это двухкомнатная квартира, здесь есть отдельная спальня.

Здесь всего 47,5 квадратов. Зато продумано всё до мелочей. Привлекла потенциальных покупателей и стоимость. Цена квадрата в таком доме чуть ниже средней по городу – 1150 рублей.

За счёт небольшой площади однокомнатная квартира обойдётся примерно в 34 тысячи рублей. Свет в окнах нового дома новосёлы зажгут уже к новому году. Татьяна Лукашёва:

В этом доме было 140 квартир заявлено. Он был набран участниками долевого строительства буквально за два дня.

И ведь путь уменьшения площади квартир – мировой. Понятие «уютное гнёздышко», к примеру, в Японии восприняли буквально. На законодательном уровне норма для проживания семьи с ребенком – 28 квадратных метров, в реальности на одного японца приходится от 3 до 8.

Есть подобное жильё и в Китае. Считается, что в квартире площадью 4,5 квадратных метра легко может прожить семья из 3 человек.

Популярная «малометражка» есть и в Париже. Архитекторы отремонтировали бывшую комнату горничной площадью 8 квадратов для няни. Использовали принцип швейцарского армейского ножа – в квартире всё складывается, подвешивается и убирается.

Похожая тенденция и в Великобритании. Квартиры площадью от 55 квадратных метров считаются жильем бизнес-класса. О подобных «малометражках», конечно, речь не идёт. По такому пути мы решили пойти не из-за недостатка места под застройку, а ради повышения доступности жилья. Так ли это необходимо? Спрашиваем начальника отдела жилищной политики районной администрации Минска.

Сергей Шакель рассказывает: сейчас на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий только во Фрунзенском районе столицы без малого 44 тысячи человек. Для некоторых такие «малометражки» словно спасательный круг. Денег, увы, хватает не всегда.

Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района Минска:

Количество комнат здесь играет ключевую роль, то есть многодетная семья лучше построит на 70 метров трёхкомнатную квартиру, чем на 70 метров двухкомнатную квартиру.

Отказаться от предложенной квартиры можно трижды в течение календарного года. Но подобные случаи уникальны. К примеру, во Фрунзенском районе их не было вовсе. Впрочем, и тех, кто один раз отказался от квартиры, немного.

Сергей Шакель:

Сразу построить гигантскую квартиру ни у кого нет денег, никто не хочет влезать в кредиты. Не везде идут большие планировки, это только в южных странах, более теплых – там на отоплении не так завязано. А если взять Скандинавию – у них небольшие квартиры.

Как видим, «очередникам» новая строительная тенденция только в плюс. Пусть саму очередь это и не сократит. Но что же с инфраструктурой? Цепочка проста: меньше площадь жилья – больше квартир в доме – больше населения – и, естественно, больше спрос на детские сады, школы, магазины. В своё время с такими нерешёнными проблемами столкнулись жители городов-спутников. Взять, к примеру, Смолевичи.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Это так называемый «квартал для минчан», как между собой называют эту застройку местные. Построен практически на окраине города. Вот только с самого начала вопросы здесь были и с коммуникациями, и с инфраструктурой. Идти до ближайшей школы или поликлиники как минимум полчаса. Правда, плюсов местные жители нашли больше. Ценам на жильё здесь не дали набрать высоту.

Судите сами: двухкомнатная квартира (58 кв/м) – 32 тыс. долларов, трехкомнатная – 46. О стоимости квадратного метра рассказывает нам Мария. В новом квартале живёт уже два года. Квартиру построили выгодно, как молодая семья. Признаётся: успела найти и плюсы, и минусы. К примеру, школа, что скрывать, далеко. Для Марии, мамы троих деток, вопрос серьёзный. Но девушка на всё смотрит с оптимизмом – зато детский сад через дорогу. Да и стройки инфраструктурных объектов вовсю идут.

Вера Аверкова, многодетная мама:

Сейчас это у нас шестой детский сад. У родителей даже есть выбор. Я, например, вожу в первую школу двух деток, попросила садик возле школы. Мне не отказали. К тому же, инфраструктура – дело поправимо. Главное, что квадратные метры свои. И за приемлемую цену. А вот ощутимый минус от выбранного курса на уменьшение площади уж точно будет для рынка вторичного жилья.

Пролистаем предложения нескольких белорусских сайтов. Критерии – однушка, вторичка, до 35 тысяч. Полтора десятка предложений, конечно, есть. Вот только большинство квартир за пределами столицы. Минские очень маленькие да и ремонт здесь необходим. Вот и выбирают зачастую аккуратную, небольшую по площади квартиру в новостройке.

На собственном опыте убедились в этом и на Брестчине. Такие малометражные варианты горожанам предложил частный застройщик. Не прогадал.

Владимир Парашко, генеральный директор Брестского областного управления капитального строительства:

У нас один из домов построен уже года три тому назад частной организацией в Кобрине. Больше это квартиры-студии.

В Минске же первый современный дом с подобными квартирами появился на улице Рафиева. Подобные мини-квартиры есть ещё в Военном городке в Уручье и, к примеру, в модном нынче районе – Новой Боровой. Здесь покупателям предлагают квартиры от 27 кв/м с кухней и отделкой. Рассказывают, что конкуренции не боятся. На небольшое жильё спрос на рынке большой.

Екатерина Лапушинская, директор по маркетингу компании-застройщика:

На данный момент стоимость таких квартир составляет 44,5 тысячи долларов. У нас часто даже очереди на эти квартиры. Они продавались буквально за неделю.

Но и такие ценники не всегда становятся подъёмными для покупателя. Тогда они и приходят сюда. Это ипотечный офис одного из белорусских банков. Здесь помогут выбрать, а потом и купить заветные метры. Совсем рядом с работниками финансовой структуры представители агентств недвижимости и компаний-застройщиков. Одним словом, комплексное обслуживание.

Ставка и условия по кредитам – 13% годовых сроком на 20 лет. Есть и другие предложения – ипотека в рамках партнёрских программ. Свои плюсы и для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сергей Дубоносов, начальник ипотечного офиса ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Указом №240 предусмотрен новый вид господдержки граждан в виде адресных субсидий. Решение о предоставлении субсидии предусматривается местными органами власти. Здесь зависит от очень многих факторов, связанных в том числе с количеством несовершеннолетних детей и иных обстоятельств. Поэтому на размер субсидий банк никак не влияет.