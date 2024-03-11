Мало кто остаётся равнодушным. Какова роль женщины в политике?

Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин, и в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Женщины – лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены и многодетные мамы. О том, как проявлять активную гражданскую позицию, быть счастливой в семье, заслужить авторитет у коллег и оставаться настоящей женщиной, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Активистки БСЖ очень активно участвовали в подготовке к единому дню голосования, очень многие баллотировались и прекрасно себя проявили. Вы как депутат в прошлом и руководитель как думаете, в чем особенность женщины-политика, может быть, в исполнении тех же наказов избирателей?