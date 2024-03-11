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Мало кто остаётся равнодушным. Какова роль женщины в политике?

11 марта 2024 19:17
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Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин, и в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Женщины – лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены и многодетные мамы. О том, как проявлять активную гражданскую позицию, быть счастливой в семье, заслужить авторитет у коллег и оставаться настоящей женщиной, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Активистки БСЖ очень активно участвовали в подготовке к единому дню голосования, очень многие баллотировались и прекрасно себя проявили. Вы как депутат в прошлом и руководитель как думаете, в чем особенность женщины-политика, может быть, в исполнении тех же наказов избирателей?

Мало кто остаётся равнодушным. Какова роль женщины в политике?-1

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Мне кажется, в большей скрупулезности в подходе, заботе о том, чтобы не в целом решить проблему, а вникнуть в детали. Женщина всегда чаще всего дойдет до сути. Мало кто из женщин остается равнодушным к проблемам тех людей, которые приходят.

Занимают высокие государственные посты. Почему женщины в Беларуси не уступают мужчинам – подробнее здесь.

# Женщины Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Наталья Карчевская

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