Маленький ролик, приятный разговор или анекдот. Что может вызвать положительные эмоции и как они влияют на организм?

Нат алья Надольская , ведущая ток-шоу: В психологических экспериментах было обнаружено, что показ юмористического фильма приводит к существенному уменьшению тревоги и повышению оптимизма. Я еще слышала, что нужно перед зеркалом, есть такие техники, становиться и начинать улыбаться. Якобы мы запустим в организме эту самую волну позитива. Это правильно? Нужно ли самим себя стимулировать? Я не говорю, что самим себя веселить, перед работой мы не все можем посмотреть юмористический фильм. Есть ли какие-то приемы, которые можно ежедневно использовать, чтобы хоть как-то поднимать себе настроение, особенно когда осень, депрессии?

Ольга Агеева, психолог:

Есть однозначно положительное влияние юмора и хороших эмоций. Другой вопрос, как мы эти положительные эмоции у себя вырабатываем. Не все верят, когда видят в зеркале свое отражение с улыбкой, в то, что эта улыбка искренняя. Они говорят: «Это бред. Я не хочу так, чувствую, что сама себя обманываю. Зачем я буду это делать?» Положительные эмоции нужны обязательно, особенно в осенний период. Что будет этими эмоциями? Для кого-то может быть пироженка, несмотря на то что лишний вес, диета, вредность питания и так далее, но это тоже положительная эмоция. Это может быть что-то миленькое – какой-то маленький ролик в TikTok, какой-то приятный разговор, анекдот, между прочим всплывший, – все что угодно. Любые положительные эмоции очень хорошо влияют на все состояние нашего организма, вырабатываются гормоны. Про то, что есть какие-то специальные техники, я честно скажу, тоже в это не верю. То есть мы рассуждаем как – в тот момент, когда мы смотрим на себя в зеркало и улыбаемся, рано или поздно запускается механизм, который позволяет нам улучшить настроение. Мне не очень это нравится.

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