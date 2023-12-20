Опубликован закон по вопросам социального обслуживания

«Социальные пансионаты» – так в Беларуси будут называться дома-интернаты для пожилых и инвалидов. Ребрендинг предусмотрен изменениями в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своде документов, регламентирующих вопросы социального обслуживания, который опубликован сегодня, 20 декабря, также предусмотрено лицензирование для частных компаний, которые занимаются круглосуточной опекой пенсионеров и инвалидов. Одинокие люди, требующие постоянного ухода, смогут и вовсе не покидать родные стены. Система их сопровождения на дому получит большее распространение. Этим займутся социальные службы в сотрудничестве с медицинскими работниками.

Что касается выплат пенсий и пособий, в основном они будут вестись через банки. Право выбора остается у людей старше 70 лет, инвалидов первой и второй групп. Они могут получить деньги либо на карту, либо воспользоваться услугами почтальона, который доставит положенную сумму прямо домой.