Прямой эфир

Опубликован закон по вопросам социального обслуживания

20 декабря 2023 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Социальные пансионаты» – так в Беларуси будут называться дома-интернаты для пожилых и инвалидов. Ребрендинг предусмотрен изменениями в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликован закон по вопросам социального обслуживания-1

В своде документов, регламентирующих вопросы социального обслуживания, который опубликован сегодня, 20 декабря, также предусмотрено лицензирование для частных компаний, которые занимаются круглосуточной опекой пенсионеров и инвалидов. Одинокие люди, требующие постоянного ухода, смогут и вовсе не покидать родные стены. Система их сопровождения на дому получит большее распространение. Этим займутся социальные службы в сотрудничестве с медицинскими работниками.

Что касается выплат пенсий и пособий, в основном они будут вестись через банки. Право выбора остается у людей старше 70 лет, инвалидов первой и второй групп. Они могут получить деньги либо на карту, либо воспользоваться услугами почтальона, который доставит положенную сумму прямо домой.

# Государственная социальная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Первое заседание по биобезопасности прошло в Совете Министров
20 декабря 2023 10:44

Первое заседание по биобезопасности прошло в Совете Министров

«Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов
20 декабря 2023 10:40

«Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов

«У нас очень много достопримечательностей». Корреспондент СТВ о конкурсе «Познай Беларусь» и туризме
20 декабря 2023 08:33

«У нас очень много достопримечательностей». Корреспондент СТВ о конкурсе «Познай Беларусь» и туризме