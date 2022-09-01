Прямой эфир

Сегодня ты оказался неправ, но завтра будет наоборот. Как научить ребёнка правильно реагировать на неудачи?

01 сентября 2022 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Что бы вы порекомендовали родителям, например, чьи дети на свой счет очень близко все воспринимают? Какая должна быть адаптация к этим оценкам в будущем, чтобы они воспринимали это достойно, нормально, без истерик?

Сегодня ты оказался неправ, но завтра будет наоборот. Как научить ребёнка правильно реагировать на неудачи?-1

Наталья Кекилева, директор и руководитель центра развития ребенка:
Во-первых, нужно учить детей, что как бы ничего страшного в этой жизни не происходит. Мы, взрослые, имеем право ошибаться. Вы, детки, – тем более. Вы еще растете, у вас может быть больше ошибок, чем у нас. То есть сегодня Кирюша оказался прав, ты неправ, но завтра будет наоборот. То есть, скажем, редкий ребенок может быть талантлив во всем. Кто-то лучше читает, а кто-то быстрее считает. Кто-то лучше пишет, а у кого-то с иностранным языком очень здорово получается. Поэтом нужно как бы просто говорить, что нельзя детей так сравнивать, мол, этот лучше, этот хуже. У каждого ребенка есть свои таланты, есть какие-то замечательные стороны, есть то, где у него не получается. Поэтому цель родителя: просто на это «не получается» научить деток реагировать правильно, что, если у тебя в этом не получилось, то получится где-то в другой сфере.

«Мальчик показывал хороший уровень знаний». Как понять, что ребенок готов пойти в первый класс – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Татьяна Савчик # Наталья Кекилева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мальчик показывал хороший уровень знаний». Как понять, что ребёнок готов пойти в первый класс?
01 сентября 2022 16:43

«Мальчик показывал хороший уровень знаний». Как понять, что ребёнок готов пойти в первый класс?

Виктор Лискович посетил 130-ю минскую школу в честь Дня знаний
01 сентября 2022 16:41

Виктор Лискович посетил 130-ю минскую школу в честь Дня знаний

Темп роста – 145%. За полугодие производства Дзержинского района заработали более 2 млн рублей
01 сентября 2022 16:36

Темп роста – 145%. За полугодие производства Дзержинского района заработали более 2 млн рублей