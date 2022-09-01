Сегодня ты оказался неправ, но завтра будет наоборот. Как научить ребёнка правильно реагировать на неудачи?

Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Что бы вы порекомендовали родителям, например, чьи дети на свой счет очень близко все воспринимают? Какая должна быть адаптация к этим оценкам в будущем, чтобы они воспринимали это достойно, нормально, без истерик?
Наталья Кекилева, директор и руководитель центра развития ребенка:
Во-первых, нужно учить детей, что как бы ничего страшного в этой жизни не происходит. Мы, взрослые, имеем право ошибаться. Вы, детки, – тем более. Вы еще растете, у вас может быть больше ошибок, чем у нас. То есть сегодня Кирюша оказался прав, ты неправ, но завтра будет наоборот. То есть, скажем, редкий ребенок может быть талантлив во всем. Кто-то лучше читает, а кто-то быстрее считает. Кто-то лучше пишет, а у кого-то с иностранным языком очень здорово получается. Поэтом нужно как бы просто говорить, что нельзя детей так сравнивать, мол, этот лучше, этот хуже. У каждого ребенка есть свои таланты, есть какие-то замечательные стороны, есть то, где у него не получается. Поэтому цель родителя: просто на это «не получается» научить деток реагировать правильно, что, если у тебя в этом не получилось, то получится где-то в другой сфере.
«Мальчик показывал хороший уровень знаний». Как понять, что ребенок готов пойти в первый класс – подробнее здесь.