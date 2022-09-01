Сегодня ты оказался неправ, но завтра будет наоборот. Как научить ребёнка правильно реагировать на неудачи?

Первый класс – событие одновременно важное и волнительное не только для детей, но и, конечно, для взрослых, которые стремятся заранее подготовить свое любимое чадо к школе. На практике выходит, что вместе с предвкушением радостной встречи со страной знаний появляется много вопросов. О том, как организовать процесс обучения, чтобы он доставлял радость, и в каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Что бы вы порекомендовали родителям, например, чьи дети на свой счет очень близко все воспринимают? Какая должна быть адаптация к этим оценкам в будущем, чтобы они воспринимали это достойно, нормально, без истерик?