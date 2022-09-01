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Темп роста – 145%. За полугодие производства Дзержинского района заработали более 2 млн рублей

01 сентября 2022 16:36
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Новости Беларуси. За полугодие выручка организаций в Дзержинском районе составила более 2 миллиардов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная отрасль производства – промышленность.  

Темп роста – 145%. За полугодие производства Дзержинского района заработали более 2 млн рублей-1

Всего в районе зарегистрировано более 4 000 субъектов хозяйствования. Высокие экономические показатели наблюдаются с 2016 года. Район входит в пятерку лидеров административно-территориальных единиц по социально-экономическому развитию в стране. Но есть особенности: большая часть производства – это частный бизнес, который является достаточно гибким.  

Темп роста – 145%. За полугодие производства Дзержинского района заработали более 2 млн рублей-4

Наталья Ежова, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:  
За первое полугодие перечислено в консолидированный бюджет республики 145 миллионов белорусских рублей. Темп роста составил 145 % к уровню прошлого года. В целом хочется отметить, что и рост поступлений дохода в районный бюджет составил 22 %, что позволяет обеспечивать финансирование базовых бюджетных обязательств в полном объеме.  

Темп роста – 145%. За полугодие производства Дзержинского района заработали более 2 млн рублей-7

Экономика района характеризуется инновационными импортозамещающими производствами, которые позволяют на протяжении многих лет демонстрировать развитие.  

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Наталья Ежова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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