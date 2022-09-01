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Виктор Лискович посетил 130-ю минскую школу в честь Дня знаний

01 сентября 2022 16:41
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Новости Беларуси. На День знаний в 130-й минской школе встречали многочисленных гостей. По традиции ученики подготовили пышные букеты учителям, а также не постеснялись порадовать собравшихся на линейке творческими подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети пели, танцевали, а первоклассники читали стихи наизусть. Кто постарше – уже делали более уверенный шаг в страну знаний.

Виктор Лискович посетил 130-ю минскую школу в честь Дня знаний-1

Злата Новикова, ученица 2-го класса школы № 130:
Я ждала этот праздник, потому что мне нравится учиться. Я люблю математику, труды и физкультуру.

Виктор Лискович посетил 130-ю минскую школу в честь Дня знаний-4

Поздравить учителей и школьников с началом учебного года в школу приехал сенатор Виктор Лискович. Он признался, что где-то даже завидует современным белорусским ученикам. Помимо всех привычных благ, у них есть мирное небо над головой и стабильность. Это не раз прозвучало и во время открытого онлайн-урока Президента, который стал поучителен не только подросткам, но и взрослым.

Виктор Лискович посетил 130-ю минскую школу в честь Дня знаний-7

Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Дети, взрослые должны знать историческую правду, должны опираться на эту правду для того, чтобы ценить, что мы имеем, и приумножать, и развивать нашу страну. Президент на первом уроке расскажет и раскроет именно эту тему, и я думаю, что ребята надолго запомнят его первый урок, и они будут равняться на нашего Президента.

# Школы в Беларуси # общество # Злата Новикова # Виктор Лискович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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