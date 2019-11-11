Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы

«Золотой потенциал» Беларуси хранят сразу две базы данных: талантливой и одаренной молодежи. В них – тысячи детей, и каждый может вырасти в изобретателя, артиста, музыканта или художника.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:

Генетика интеллекта – она уже развивается. Абсолютно ясно, что минимум 50 % зависит от генов. Для этого существует генетика: чтобы выявить способности ребенка и направить его в то русло, где он может достичь самых больших результатов. Чтобы он не тратил время на то, что у него плохо получается.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя

Рассказываем, как вырастить вундеркинда и причём тут пиктограммное письмо