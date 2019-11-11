«Золотой потенциал» Беларуси хранят сразу две базы данных: талантливой и одаренной молодежи. В них – тысячи детей, и каждый может вырасти в изобретателя, артиста, музыканта или художника.
О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Говорят, почти все великие открытия делают младшие дети в семье, зато максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы.
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Генетика интеллекта – она уже развивается. Абсолютно ясно, что минимум 50 % зависит от генов. Для этого существует генетика: чтобы выявить способности ребенка и направить его в то русло, где он может достичь самых больших результатов. Чтобы он не тратил время на то, что у него плохо получается.
«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя
Рассказываем, как вырастить вундеркинда и причём тут пиктограммное письмо
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