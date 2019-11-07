«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя

Пользоваться всеми удобствами современной техники для нынешнего поколения было бы слишком просто. Они ее создают, конструируют и программируют. Робот, полностью управляемый со смартфона.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Арсений Колосов: Лично для меня, программирование – это тоже вид искусства. Ты творишь, можно шедевры писать. Его задача с помощью дальномера определять расстояния и объезжать различные препятствия.

Арсений Колосов: Он умеет ходить вперед, назад, разворачиваться, приседать, по-разному наклоняться. Почему именно на четырех ногах? Потому что это одно из наименее развитых направлений робототехники на данный момент, подобных роботов делают только большие лаборатории с большим финансовым вложением и большим составом профессионалов.

Ирина Колосова, мама Арсения Колосова:

В 6 лет Арсений записал список всех роботов, которых он создаст. Робот-термит, робот-дракон и № 25 – робоконь. Робоконь – как мы его дома называем.

Прототип воплощенной мечты – робоконь. Он, конечно, требует еще доработок. И едва ли готов к практическому применению, но свой простейший аллюр робоконь уже освоил.