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«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя

07 ноября 2019 20:18
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Пользоваться всеми удобствами современной техники для нынешнего поколения было бы слишком просто. Они ее создают, конструируют и программируют. Робот, полностью управляемый со смартфона.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-1

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-4

Арсений Колосов:
Лично для меня, программирование – это тоже вид искусства. Ты творишь, можно шедевры писать.
Его задача с помощью дальномера определять расстояния и объезжать различные препятствия.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-7

А вот усовершенствованная модель.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-10

Арсений Колосов:
Он умеет ходить вперед, назад, разворачиваться, приседать, по-разному наклоняться. Почему именно на четырех ногах? Потому что это одно из наименее развитых направлений робототехники на данный момент, подобных роботов делают только большие лаборатории с большим финансовым вложением и большим составом профессионалов.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-13

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-15

Ирина Колосова, мама Арсения Колосова:
В 6 лет Арсений записал список всех роботов, которых он создаст. Робот-термит, робот-дракон и № 25 – робоконь. Робоконь – как мы его дома называем.

Прототип воплощенной мечты – робоконь. Он, конечно, требует еще доработок. И едва ли готов к практическому применению, но свой простейший аллюр робоконь уже освоил.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-18

Арсений Колосов:
Больше по пропорциям мула, ишака, у него, как по мне, наилучшие методы передвижения: степь, болото, горы – они все покорили. Довольно много наблюдал за различными животными: лошадь, собака, как они ходят. Сам ползал, заставлял ползать папу. Даже табуретку изучал, самый большой прорыв дала табуретка.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-21

Трехмерное моделирование. Поиск деталей (что-то заказал по интернету, что-то сделал сам). И самое сложное – как заставить робоконя выполнять команды, поданные со смартфона.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-24

Арсений Колосов:
Вообще программное обеспечение этого робота занимает около 1000 строк кода чистого.

К компьютеру Арсений потянулся в 2 года, а в 4-м классе уже занялся программированием.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя-27

Диплом «100 идей для Беларуси» Арсений получил за робоконя. Оценить, помочь воплотить и главное – найти реальное применение идей нового поколения. Сегодня это призваны сделать фонды, конкурсы, стипендии.

Подробности – в видеоматериале

# Роботы # общество # Арсений Колосов # Ирина Колосова # Фотофакт

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