Рассказываем, как вырастить вундеркинда и причём тут пиктограммное письмо

Этот детский сад появился в районном городке с численностью около 15 тысяч человек. Бассейн, тренажерный зал, современный пищеблок – все что нужно для здоровья и полноценного развития малышей. О новых методах воспитания детей рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Охват детей дошкольным образованием в Беларуси – один из самых высоких: по этому показателю мы в 20 лучших стран мира. Специалисты всего мира сегодня уверены: если активно развивать малыша в возрасте до 3 лет, невероятно высокие умственные способности практически гарантированы. Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:

Нельзя отрицать, что сейчас социальное наследование совсем другое. Ребенок раньше, ну что он видел, особенно, если в деревне? Ни книжек никаких. Сейчас же, я смотрю, кормят буквально годовалого: уже стоит планшет, мультики цветные. С самого рождения дети впитывают эту информацию. А в детском возрасте она очень легко впитывается, тут и гаджеты, и все возможности.

Центр дошкольного развития в областном центре. Здесь впервые в Беларуси предложили новый метод обучения детей. Исследователем, а не пассивным слушателем становится ребенок, а запоминать информацию помогает пиктограммное письмо.

Лилия Внук, воспитатель-методист ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1» (Могилев):

Мы объясняем, что все можно зафиксировать условными обозначениями. А потом проходит время, и ребята по этим изображениям могут воспроизвести всю информацию. То есть не механическое запоминание, а осмысленное. Наши ребята умеют задавать вопросы, умеют выдвигать гипотезы, разные мнения, делать выводы и умозаключения, отстаивать свою точку зрения.