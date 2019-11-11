Собрать кубик Рубика одной рукой и показать ментальную магию. Чем удивляют фокусники на иллюзионном фестивале в Минске

Более 40 волшебников из России, Литвы, Украины и Беларуси демонстрируют свое мастерство в четырех номинациях: сценическая, комическая и ментальная магия, микромагия.

Новости Беларуси. Ловкость рук и никакого мошенничества. Международный иллюзионный фестиваль в эти дни собрал в Минске самых известных фокусников и иллюзионистов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль в Беларуси – единственный в своем роде. Это хорошая возможность и себя показать, и научиться новым изобретательствам.

Алан Гладков, участник Международного фестиваля фокусников Minsk Magic-2019 (Литва):

Мировой рекорд по сборке кубика Рубика составляет 4,5 секунды. Но это двумя руками. Сегодня я попробую собрать его за 3 секунды. Более того, я сделаю это одной рукой.

Сегодня я покажу два номера. Один будет в жанре микромагии. Сюжет: бар, у меня заказали два коктейля. Я их волшебным способом приготовлю. А также будет комический номер, в котором заставлю всех смеяться.

Виталий Павлоградский, организатор Международного фестиваля фокусников Minsk Magic-2019:

Я считаю, качественно повысился уровень лекционной программы, семинарской программы. У нас более 9 семинаров, тренингов для участников, на которых юные и уже опытные фокусники могут узнать что-то новое: секреты, нюансы, новые подходы к зрителю. Я думаю, для них это будет очень интересно.

Минск стал столицей волшебства на два дня. 12 ноября иллюзионисты встретятся в формате лекций и семинаров, где поделятся своими секретами магии.