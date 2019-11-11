«Минсктранс»: Google намерен заключить договор на получение оперативных данных по нахождению транспорта

Будет ли совершенствоваться приложение, которое показывает, в какое время прибудет общественный траспорт, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

Яндекс-транспорт – с нами имеется договор, мы предоставляем ему информацию о местонахождении транспортного средства, Google-транспорт пока не заключил с нами договор и поэтому те, кто пользуется этим приложением, иногда жалуются нам, что не соответствует приложение фактическому расписанию. В этом году Google тоже намерен заключить договор на получение от нас оперативных данных по нахождению транспортного средства.