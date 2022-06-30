80% дорожного полотна положили в центральном регионе. В планах – 8 млн квадратных метров нового покрытия

Лучшие показатели в Вилейском, Воложинском, Крупском районах. В Червенском работы ведутся сразу в нескольких населенных пунктах. В частности – в городском поселке Смиловичи по улице Якуба Коласа. Уже обновили уличную сеть на Октябрьской, Советской, Дзержинского. Точечно отремонтировали полотно и в самом райцентре, к примеру, на Ленинской.

Николай Потапенко, прораб ДРСУ-121 Минскоблдорстроя:

В основном работы велись по благоустройству Червеня и по благоустройству городского поселка Смиловичи. Основные работы выполняли мы там. По своим дорогам у нас выполнено три километра автодороги за мостом Старый Пруд, тоже текущие ремонты были, не капитальные автодороги. И автодорога Ялча – Слобода – Запасенье. Там километр текущего ремонта. На этот год еще должны сделать километров пять текущего ремонта асфальтобетонного покрытия по местным дорогам.