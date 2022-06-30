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80% дорожного полотна положили в центральном регионе. В планах – 8 млн квадратных метров нового покрытия

30 июня 2022 15:22
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Новости Беларуси. В центральном регионе переложили 80 % дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

80% дорожного полотна положили в центральном регионе. В планах – 8 млн квадратных метров нового покрытия-1

Лучшие показатели в Вилейском, Воложинском, Крупском районах. В Червенском работы ведутся сразу в нескольких населенных пунктах. В частности – в городском поселке Смиловичи по улице Якуба Коласа. Уже обновили уличную сеть на Октябрьской, Советской, Дзержинского. Точечно отремонтировали полотно и в самом райцентре, к примеру, на Ленинской.

80% дорожного полотна положили в центральном регионе. В планах – 8 млн квадратных метров нового покрытия-4

Николай Потапенко, прораб ДРСУ-121 Минскоблдорстроя:
В основном работы велись по благоустройству Червеня и по благоустройству городского поселка Смиловичи. Основные работы выполняли мы там. По своим дорогам у нас выполнено три километра автодороги за мостом Старый Пруд, тоже текущие ремонты были, не капитальные автодороги. И автодорога Ялча – Слобода – Запасенье. Там километр текущего ремонта. На этот год еще должны сделать километров пять текущего ремонта асфальтобетонного покрытия по местным дорогам.  

80% дорожного полотна положили в центральном регионе. В планах – 8 млн квадратных метров нового покрытия-7

Всего в центральном регионе необходимо обновить около 8 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия.  

# Автодороги Беларуси # общество # Николай Потапенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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