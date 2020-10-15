Майор в отставке эмоционально высказался о ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Житель деревни Осиновка Тадеуш Мацуткевич, в прошлом участковый инспектор, пришел высказать свое отношение к митингам, которые происходят в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Мацуткевич, житель деревни Осиновка:

Страдают работники, я считаю, которые государства, которые затрачивали средства и которые работают. И почему-то должны они пинать, рвать, газовые баллончики давать, тыкать, наезжать на это… Я бы его задержал, 10 суток сидел бы, а я бы ему утром и вечером этими газовыми баллончиками давал бы на завтрак.