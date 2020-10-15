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Майор в отставке эмоционально высказался о ситуации в Беларуси

15 октября 2020 19:34
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Новости Беларуси. Житель деревни Осиновка Тадеуш Мацуткевич, в прошлом участковый инспектор, пришел высказать свое отношение к митингам, которые происходят в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майор в отставке эмоционально высказался о ситуации в Беларуси-1

Майор в отставке возмущен действиями противников власти и готов предложить свои услуги по проведению бесед с молодежью.

Майор в отставке эмоционально высказался о ситуации в Беларуси-4

Тадеуш Мацуткевич, житель деревни Осиновка:
Страдают работники, я считаю, которые государства, которые затрачивали средства и которые работают. И почему-то должны они пинать, рвать, газовые баллончики давать, тыкать, наезжать на это… Я бы его задержал, 10 суток сидел бы, а я бы ему утром и вечером этими газовыми баллончиками давал бы на завтрак.

Подробнее в видеоматериале.

# Акции протеста # общество # Тадеуш Мацуткевич # Галина Буро # Фотофакт

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