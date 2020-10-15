«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб

Новости Беларуси. Местом культуры в Валейковичах всегда был сельский клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

В этой деревне проживают больше 120 человек. Самое главное место развлечений – это сельский клуб. Лет 15 назад местные жители просили, чтобы им отремонтировали крышу.

Но в итоге приехала комиссия и здание признали аварийным. С 1 ноября клуб закроет свои двери.

Для пенсионеров эта новость стала громом среди ясного неба. А впереди Новый год, который впервые пройдет без их традиционного бала-маскарада, на который приезжали даже люди из города.

Мария Бутько, жительница деревни Рачуны:

Людзі тут маюць свой адпачынак. Яны тут патрэбныя, яны тут чуюць, што іх любяць. Мы кожнага чалавечка заўважаем.

Елена Сладкевич, жительница деревни Рачуны:

Мы очень расстроились, конечно. Ну, это все наше! Все мероприятия проводятся…