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«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб

15 октября 2020 19:29
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Новости Беларуси. Местом культуры в Валейковичах всегда был сельский клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб-1

Галина Буро, корреспондент:
В этой деревне проживают больше 120 человек. Самое главное место развлечений – это сельский клуб. Лет 15 назад местные жители просили, чтобы им отремонтировали крышу.

«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб-4

Но в итоге приехала комиссия и здание признали аварийным. С 1 ноября клуб закроет свои двери.

«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб-7

Для пенсионеров эта новость стала громом среди ясного неба. А впереди Новый год, который впервые пройдет без их традиционного бала-маскарада, на который приезжали даже люди из города.

«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб-10

Мария Бутько, жительница деревни Рачуны:
Людзі тут маюць свой адпачынак. Яны тут патрэбныя, яны тут чуюць, што іх любяць. Мы кожнага чалавечка заўважаем.

«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб-13

Елена Сладкевич, жительница деревни Рачуны:
Мы очень расстроились, конечно. Ну, это все наше! Все мероприятия проводятся…

«Это всё наше…» Как жители деревни в Сморгонском районе отреагировали на решение закрыть местный клуб-16

Так местные жители делегировали их заслуженную землячку Марию Бутько на прием граждан к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. Вопрос с сельским клубом будет еще раз проработан.

Подробнее в видеоматериале.

# Прием граждан # общество # Мария Бутько # Елена Сладкевич # Галина Буро # Фотофакт

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