30 лет назад о такой урожайности и не мечтали. Как в Клецком районе развивают сельское хозяйство?

Новости Беларуси. Наконец-то на календаре весна. Можно отдохнуть от мороза, снега и потихоньку прятать теплые вещи в шкаф. И только аграрии скажут: «Не время отдыхать». Не успели они забыть про летнюю уборочную, как пришла пора весенней посевной. Как Минская область подготовилась к новому сезону, рассказали в программе « Центральный регион ».

Вадим Смоляк, корреспондент: Чтобы разобраться, как же аграрии Минской области будут работать на земле в этом году, мы решили приехать не лишь бы куда, а в самый ее центр – город Клецк.

Николай Голубович, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Клецкого райисполкома:

Нет одинакового подхода к выполнению той или иной работы. Весна 2021 года тоже имеет свои особенности. В прошлом году и ранее мы привыкли к теплым, мягким зимам, работали практически круглый год. В этом году ситуация другая. Допустим, то, что выпало определенное количество снега, осадков, с одной стороны, тревожит по выходу растений с зимовки. Но и радует: сейчас земля незамерзшая была, паводковые воды не сошли в канавы, а впитываются в почву. Есть надежда, что какой-то запас влаги сохранится.

Уже накоплено минеральных удобрений более 55 процентов. Это хорошая цифра. Больше, по сравнению с прошлым годом, у нас азота, фосфора (что отрадно), калия – более 50 процентов. В прошлом году мы приобрели пять новых посевных агрегатов. Мы уже уверены, что получим результат. Наши посевные агрегаты смогут положить удобрения именно локально в почву, то есть не разбрасывать будем минеральные удобрения, а будем вносить точечно. Уверен, что от этого будет результат.

Весной у нас будет стоять не столь напряженная задача, у нас гораздо меньше объемы. Более 10 тысяч тонн кукурузы нам надо посеять, около 2 тысяч тонн сахарной свеклы, 220 гектаров гречихи в прошлом году было и в этом году будет. У нас картофеля 470 гектаров, яровых и зернобобовых – 4,4 тысячи гектаров. Все направлено на экономику. То есть мы разрабатываем структуру наших площадей с той целью, чтобы максимально с каждого квадратного метра получить отдачу в денежном выражении.

Грех говорить, что плохая земля досталась нам. И на плохой, извините за это слово, с низким плодородием почве тоже можно получать результат. Я уже много лет в сельском хозяйстве. Те результаты, которые мы сейчас имеем, лет 30 назад такая урожайность, такие надои, как мы имеем сегодня, были из области фантастики. Сегодня мы уже за 50 – 60, а отдельные хозяйства и за 70. 7 тонн гектаров получать с зерна – это уже уровень. Мы развиваемся, мы внедряем новое, мы строим, технику приобретаем. Совершенно другой уровень образования. В итоге есть результат. И удобрения, и техника – это половина дела, основное – это наши замечательные люди. А с такими людьми, как в Клецком районе, без сомнения все задачи наши будут выполнены.