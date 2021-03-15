Директор хозяйства «Кухчицы» о сплочённом коллективе: «Желаю каждому руководителю таких работников, как у меня»

Новости Беларуси. Наконец-то на календаре весна. Можно отдохнуть от мороза, снега и потихоньку прятать теплые вещи в шкаф. И только аграрии скажут: «Не время отдыхать». Не успели они забыть про летнюю уборочную, как пришла пора весенней посевной. Как Минская область подготовилась к новому сезону, рассказали в программе «Центральный регион». Вадим Смоляк, корреспондент:

Если и рассказывать о посевной, то на примере лучших предприятий. В Клецком районе это хозяйство «Кухчицы». Оно известно не только тем, что неопытные в сельскохозяйственной сфере люди норовят перепутать его с узденским хозяйством «Кухтичи» (не делайте так), но и тем, что из года в год стабильно находится в числе лидеров посевной и уборочной кампаний. Как им это удается? Сейчас узнаем.

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

Я начинал с 2003 года агрономом-семеноводом, потом с 2004 года – агроном-агрохимик, с 2009 года – главный агроном, а с 2017-го уже руководителем работаю. Конечно, за такой долгий срок работы в этом хозяйстве уже знаешь каждого человека. Приятно, что знаешь, кто с какими мыслями придет на работу, у кого настроение на результат есть, у кого его нет, у кого что-то не получается. Кому-то надо чем-то помочь, кому-то словом, кому-то делом, кому-то премией. Каждого человека ты чувствуешь, это очень важно. Уже идешь с хорошим настроением на работу, ты знаешь, что мы за день сможем сделать со своим коллективом. Это дорогого стоит. Коллектив очень дружный, сплоченный. Я, наверное, каждому руководителю желаю, чтобы был такой коллектив, как у меня. Это не только специалисты и механизаторы, это простые люди. Буквально было у нас отчетное собрание, было около 100 награжденных человек. Это радует, командная работа. Люди настроены на результат. Это сплав молодости и мудрости. Есть специалисты, которые очень опытные. Мы сейчас готовим, и я в том числе, себе замену, чтобы молодые люди, которые пришли, много молодых людей пришло, мы их обучаем, чтобы они были сильными специалистами. И не просто узкого профиля, а чтобы они понимали все заранее. Мы готовим их на руководителей. Где-то даем возможность поруководить, а в стороне наблюдаем за ними, интересно. Когда выводишь людей на передовую, они дают хороший результат, все у них получается. Поэтому необходимо доверять, передавать опыт мудрых людей более молодым, чтобы каждый смог себе подготовить замену, чтобы достойно уйти на пенсию или на повышение куда-то.

Сергей Куцко, главный агроном ОАО «Кухчицы»:

Сейчас очень много к нам из Гродненского государственного аграрного университета придет молодых ребят на работу. Конечно, основную базу знаний дает и Гродненский государственный аграрный университет, но они в основном теоретические. А здесь они получат именно практические знания, они все попробуют и пощупают своими руками, увидят своими глазами. Я думаю, что это и для них интересно, и мне с такими людьми легче работать, которые молодые, свежая кровь, они к чему-то стремятся, к новым знаниям. Приходят ребята, у которых дипломная работа по какой-то одной культуре, они и в университете, и здесь, придя в хозяйство, все больше и больше интересуются какой-то одной культурой (свекла, картофель), им это интересно. Иногда интересуются, как мы делаем, но в то же время рассказывают, как им объясняют в университете. Вадим Смоляк:

Происходит обмен опытом. Сергей Куцко:

Конечно.

Сергей Здрок:

Сейчас даже некоторые шутят. Когда говоришь, что выходной день в воскресенье, они спрашивают: «Почему?» Все знают, что в воскресенье двойная оплата. Как показывает практика, в воскресенье люди работают на полную выкладку, стараются заработать максимум, чтобы в два раза заработную плату получать.

Вадим Смоляк:

У предприятия какая-то выгода от этого есть? Сергей Здрок:

Конечно, есть. Мы закрываем, делаем в срок, качество соблюдаем. Выгода всегда есть. Производительность труда никто не отменял. И у людей выгода должна быть, люди должны в семью принести хороший заработок.