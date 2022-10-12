Макей: обсуждались буквально все аспекты взаимодействия, в ближайшем будущем это даст свои плоды

Новости Беларуси. Этим утром в Душанбе прошел ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко с таджикскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся разговор с председателем нижней палаты парламента Таджикистана. На встрече обсудили тонкости двусторонних отношений между странами. Зокирзода Махмадтоир подчеркнул личный вклад президентов Беларуси и Таджикистана в то, какие теплые связи между нашими народами.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Не секрет, что между руководителями наших стран поддерживаются тесные, дружеские отношения. Что очень важно, что эти отношения перекладываются, проецируются и на более низкие уровни. И это позволяет коллегам-министрам обсуждать очень открыто, доверительно все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством и решать действительно все проблемы. А, как сказал Президент, закрытых тем у нас нет. Обсуждались буквально все аспекты нашего взаимодействия. От сельского хозяйства, промышленности до военно-технических вопросов. И я убежден, что в ближайшем будущем это даст свои плоды.